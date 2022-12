Militarizar, la estrategia fallida del Gobierno para enfrentar violencia en Sonora y México

Sonora, México.- Militares y más militares ha sido la respuesta del gobierno ante la violencia rampante que azota Sonora, pero lejos de dar resultado se ha traducido en agresiones de mayor intensidad como el pasado fin de semana en Guaymas o hace una semana en San Luis Río Colorado. Dejando una sola cosa en claro: más Fuerzas Armadas no garantizan mayor seguridad.

Uno de los graves problemas de esta estrategia, además del debilitamiento de las fuerzas civiles como la policía municipal y estatal, es que no hay transparencia sobre cuántos militares hay realmente desplegados en el estado mucho menos en los municipios. Ello porque cada cierto tiempo las autoridades anuncian la llegada de más afectivos que no precisamente se ven en las calles.

Militares en Sonora. Foto: Internet

TRIBUNA hizo un recuento de las ocasiones donde el gobierno actual ha anunciado la llegada de más afectivos, ya sea elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) o la Secretaría de la Marina (Semar), los cuales sumados darían mil 850 elementos que han sido repartidos entre la región de Guaymas- Empalme, Cajeme y San Luis Río Colorado, sin embargo no hay certeza de ello.

El primer anuncio en este contexto se hizo el 14 de marzo de 2022 cuando se anunció la llegada de militares a Cajeme, sin una cantidad específica. Ese mismo mes llegaron 200 más a Guaymas-Empalme y 150 más llegaron a la región en abril, según lo anunciado por las autoridades. Después en agosto llegaron 200 más a Guaymas-Empalme y en septiembre 300 más llegaron a Cajeme, Guaymas y Empalme sin aclarar cuántos irían a cada municipio.

Para noviembre se volvió a anunciar la llegada de 200 militares, pocos días después de ese mismo mes se anunció que llegarían 160 más a Guaymas- Empalme para finalmente el pasado 9 de diciembre anunciar que llegarían 800 elementos más a Guaymas, Empalme, Sonoyta y San Luis Río Colorado, de los cuales 600 habrían ido al Puerto.

Pero como se dijo antes, los números no son certeros ni es fácil comprobar que todos los elementos que han llegado sigan prestando el servicio. Otras dudas que surgen son por ejemplo ¿dónde duermen o se resguardan estos soldados? ¿En qué se movilizan cuando están en labor?, y ¿Cuántos hay realmente en cada municipio?

Con relación a lo anterior el investigador de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Alejandro Ravelo Sierra, consideró que desde sus inicios el traer más militares para atender esas situaciones parte de una lógica “reactiva” a consecuencia de no querer comprender o meterse a entender cuál es el contexto de la violencia que se vive en cierta región.

“La estrategia sólo le está apostando a reaccionar y dejar que las cosas escalen, y una vez que escalen vamos a mandar nuevamente a tantos militares y elementos, sin hacer esta parte, que es muy necesaria, de fortalecer a las autoridades a las fiscalías a las capacidades de investigación”, señaló a TRIBUNA.

Afirmó que intentar resolver todas las situaciones de violencia de la misma manera y con la misma estrategia termina en un debilitamiento de cualquier otra alternativa, “terminamos con la idea de que el Gobierno Federal se encargue de todo y muchas veces sin conocer la situación apostando que sea una estrategia totalmente reactiva”.

Por otra parte, explicó que es muy difícil atribuir la correlación de un despliegue militar y un aumento en violencia esto porque no hay cifras claras, ejemplo de ello el caso de Sonora como anteriormente se mencionó en este texto.

La Sedena no solo no publica la información de elementos por estado, también directamente hemos solicitado datos precisos sobre elementos desplegados a nivel estatal y no nos han querido dar esa información. Entonces sí, es difícil ver los efectos y dinámicas directas de la presencia del Ejército ante la opacidad de estas instituciones”.