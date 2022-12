Sonora: 10 navojoenses han perdido la vida a causa de la rickettsia

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Además del dengue y Covid-19, otra enfermedad mantiene en alerta a las autoridades sanitarias en el municipio de Navojoa, y es la presencia de la rickettsia, la cual, mantiene un porcentaje de letalidad del 76.9 por ciento, la cifra más alta en el Estado de Sonora.

Según los datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Rickettsiosis, con información a la semana número 49, en el municipio de Navojoa se han confirmado más de 13 casos, donde 10 personas han perdido la vida.

Las cifras

La Unidad Detectora de Urgencias Epidemiológicas (UDUE), señaló que en lo que va del año, la Jurisdicción Sanitaria Número Cinco, correspondiente a los municipios de la Región del Mayo, ha registrado más de 18 casos confirmados de rickettsia, y de ellos, 11 personas perdieron la vida.

La Secretaría de Salud Pública Estatal, informó que la distribución de casos en la Jurisdicción Sanitaria número cinco son las siguientes: En Huatabampo se registra un caso no fatal y una defunción, en el municipio de Etchojoa se registran tres casos no fatales, mientras que en Navojoa, se registran tres casos no fatales y 10 defunciones.

Situación se complica

La situación se vuelve más peligrosa para la Perla del Mayo, debido al problema de sobrepoblación animal, así como las nulas campañas de esterilización masiva y vacunación contra las garrapatas, por el cierre del Centro de Atención Animal.

El Gobierno no le toma importancia, no lo ve como un problema social que nos afecta a todos. El cierre es completamente un retroceso y nos da la pauta para saber que en verdad no les interesa resolver este problema”, aseguró Rosario Omaña, representante de los colectivos animalistas en Navojoa.

Según cifras proporcionadas por la Dirección de Salud Municipal, la ‘Perla del Mayo’ alberga a más de 40 mil canes, sin embargo, se tiene un estimado de que más de 20 mil perros se encuentran en situación de calle, lo cual significa, que uno de cada dos perros en Navojoa, se encuentra en situación de riesgo y propenso a infectarse de garrapatas que posteriormente pudieran transmitir a la población.

Fuente: Tribuna