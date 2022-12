Alcalde de Cajeme reafirma que habrá sanciones para policías faltistas

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a que elementos policiacos continúan en su postura de frenar labores durante las fiestas decembrinas si no se procede en contra del director operativo de la corporación por presuntos “malos tratos”, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano reiteró que procederá ante las instancias necesarias para que se sancione a quienes sean partícipes de esta actividad.

A principios de este mes la asociación ‘Policías Unidos de Cajeme’ informó que se han interpuesto 37 denuncias ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA) del Ayuntamiento en contra del director operativo, Jesús Alberto Navarro Velarde. Sin embargo, no han recibido respuesta de las autoridades correspondientes.

Lamarque Cano explicó hace algunos días que en caso de que esta “amenaza” se hiciera realidad podría haber consecuencias para los elementos policiacos; a pesar de ello los inconformes aseguran que el movimiento sigue en pie, por lo que ayer el munícipe reiteró su postura. “No voy a permitir se haga un llamado a no trabajar, por supuesto que voy a proceder en caso de que no laboren, voy a acudir a la Comisión de Honor y Justicia, porque nuestra responsabilidad es velar por la seguridad de la gente. Ya de ahí la Comisión será la que determine las consecuencias para los policías”, dijo.

Señaló además que es una “pequeña parte de la corporación” la que busca frenar labores si no se procede contra el director operativo, detallando que algunos de los policías inconformes se encuentran sin laborar debido a incapacidades. “Son unos cuantos, no la mayoría. Hay algunos que en 5 años tienen 1 año de incapacidades, todo eso le cuesta a la ciudadanía. Habría que revisar los casos, pero que quede claro que yo voy a poner orden en Seguridad Pública. Ayer estuve en pláticas con Isssteson para que revise las incapacidades”, reveló.



Para finalizar, el presidente municipal recordó que durante esta administración hubo un incremento del 38 por ciento a la percepción salarial de los elementos, con la intención de mejorar paulatinamente las condiciones laborales al interior de la Policía Municipal.

En 22 años no se les había dado dicho aumento, siempre era el 4 por ciento aproximadamente. También estamos trabajando en la adquisición de patrullas, mientras que el 50 por ciento de las armas largas ya se renovó. Estamos trabajando muy duro para dar mejores condiciones a los policías, pero no vamos a cometer injusticias o actuar sin pruebas, porque no han presentado ninguna prueba sobre lo que denuncian”, dijo.