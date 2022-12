"No existe el cártel inmobiliario en Sonora", asegura Contraloría y Fiscalía Anticorrupción

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El secretario de la Contraloría, Guillermo Alejandro Noriega Esparza y el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Rogelio López García, informaron en conferencia de prensa que no existen los elementos suficientes como para decir que existe un cártel inmobiliario en Sonora, "hay un modus operandi, una estructura, pero no es un cártel", confirmaron.

Hasta ahora en Sonora hay 28 carpetas de investigación por fraudes inmobiliarios en los que hay 25 víctimas directas. "La figura de cártel como tal no está contemplada en la legislación, no existe, entonces de entrada no se puede. Por costumbre se dice que son organizaciones, que son modus operandi, y demás".

"Además no es solo una actividad delictiva la que llevan a cabo son diferentes", señaló López García al cuestionarlo por qué no llamarle cártel.

Referente a los crímenes inmobiliarios, hay 26 involucrados particulares que 9 son notarios públicos, uno un servidor público y una persona moral. La Fiscalía Anticorrupción ha realizado 7 órdenes de cateo y hay en proceso 11 vinculaciones a proceso (3 de ellos son notarios, uno de ellos con 5 carpetas de investigación en su contra).

Los delitos que están persiguiendo son la falsificación de firmas, documentos y sellos, el abuso de autoridad y la usurpación de identidad. Aparte de la investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva otra.

