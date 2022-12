Ciudad Obregón: Vecinos de la Torre de París viven entre apagones, falta de alumbrado y baches

Ciudad Obregón, Sonora.- Apagones, falta de alumbrado público, baches y acumulación de basura, son los problemas que tienen los vecinos del fraccionamiento Torre de París.

Aunque han puesto reportes sobre las principales problemáticas a las que se enfrentan, los habitantes de ese sector, que se ubica al poniente de Ciudad Obregón, no han tenido una respuesta positiva.

Un dolor de cabeza para las personas que tienen su casa en ese fraccionamiento son los constantes apagones, ya que casi a diario se presentan y en algunas ocasiones duran horas sin el servicio de energía eléctrica.

Yo ya tengo 4 años viviendo en el fraccionamiento y desde que yo me vine, siempre a mediodía, sobre todo en tiempo de calor, se va la luz, son apagones cortos, duran 3 ó 4 minutos, pero en algunas ocasiones hemos durado hasta 7 horas sin luz", señaló Brenda, vecina del sector.

La falta de alumbrado es otra de las situaciones con las que tienen que vivir, pues al caer la noche se vuelve más peligroso transitar por el sector.

No tenemos alumbrado, solamente dos lámparas sirven, pero no hay en el parque, hace tiempo se cayeron dos postes, pero ya no los repusieron”, mencionó.