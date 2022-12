Para mayor control, buscan 'eliminar' a la Secretaría de Programación del Gasto en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Debido al desorden financiero por el cual atraviesa el Ayuntamiento de Navojoa, regidores contemplan un cambio al Organigrama para el próximo año, limitando las funciones de la Secretaría del Gasto Público, ya que lejos de mantener un control en las finanzas, el presupuesto se encuentra rebasado por más de 40 millones de pesos.

Fue aproximadamente en la administración de Gustavo Mendívil Amparan en el año 2003, cuando Cabildo aprobó la conformación de la Secretaría del Gasto Público, con la intención de que el control de las finanzas no recayera únicamente con Tesorería Municipal.

Felipe Gutiérrez Millán, regidor por Movimiento Ciudadano, precisó que Cabildo buscará fusionar la Secretaría de Programación del Gasto con Tesorería, lo cual significa que Programación del Gasto deje de ser Secretaría para conformar una Dirección subordinada por Tesorería Municipal.

Afirmó que con dicha fusión, Tesorería Municipal podrá ejercer un mejor control del presupuesto de egresos, así como lo plasma la Ley de Gobierno y Administración Municipal en sus artículos 90, 91 y 92; lo cual, actualmente no se está respetando.

Está muy claro que una de las atribuciones que debe tener Tesorería, es ejercer el control del presupuesto de egresos y esto no está pasando. No hay ese control que se debe tener, como el poner un tope al gasto y que no se sigan autorizando pagos cuando se rebase el presupuesto", aseguró.