Navojoenses tienen miedo de denunciar; la mayoría de delitos no son informados al 911

Navojoa, Sonora.- Mientras el Semáforo Delictivo en Sonora, muestra que los índices de delitos en Navojoa van a la baja o se mantienen mínimos, la realidad es otra, ya que el índice de reportes al 911 muestra que en la mayoría de los delitos, la ciudadanía no se anima a denunciarlos.

Según el Semáforo Delictivo en Sonora, los delitos de mayor impacto en el municipio de Navojoa son ‘Robo a Casa Habitación’, Robo a Vehículo’ y ‘Violencia Intrafamiliar, los cuales se encuentran en luz verde, debido a las pocas denuncias presentadas.

Los datos

Sin embargo, esto no significa que los casos sean mínimos, debido a que según una comparativa entre las cifras del Semáforo Delictivo con el índice de llamadas a la línea telefónica de emergencia 9-1-1, muestra que en el último mes, se presentaron hasta mil por ciento más llamadas de auxilio que las denuncias interpuestas.

Por ejemplo, en el caso de robo a casa habitación, en el mes de noviembre se presentó únicamente una denuncia por parte de la víctima, sin embargo, la línea de emergencias registró más de siete llamadas solicitando el apoyo de la policía por este delito; mientras que en lo que va del año, en Navojoa se han presentado únicamente siete denuncias por robo a casa habitación, mientras que se han registrado más de 213 llamadas de auxilio a Seguridad Pública por este tipo de delito, lo cual significa, que únicamente tres personas de cada 100 víctimas se animaron a presentar alguna denuncia.

Otro ejemplo alarmante son las cifras de violencia intrafamiliar, donde según el Semáforo Delictivo en Sonora, en el mes de noviembre se presentaron 16 denuncias, sin embargo, la línea de emergencias registró más de 175 llamados de auxilio por parte de víctimas de violencia.

En lo que va del año, únicamente se han presentado 256 denuncias, de los más de dos mil 506 llamados de auxilio que ha registrado el 9-1-1, lo cual significa que sólo 10 de cada 100 mujeres, se atrevieron a denunciar a su agresor.

Temen denunciar

Según autoridades, la baja cifra de denuncias se debe a la desconfianza de la ciudadanía hacia Seguridad Pública, sin embargo, también existe el temor por parte del denunciante hacia su agresor.

“Es el miedo principalmente, cuando una persona sufre de violencia, en este caso me referiré a las mujeres, está atemorizada, se siente con un autoestima baja, se siente indefensa, y en la mayoría de las ocasiones no denuncia, no se atreve a denunciar por miedo al agresor”, indicó Martha Elena Armenta Tejeda, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Navojoa.

Por ello, se puntualizó que por parte del Departamento de Prevención del Delito, se trabajará en promocionar la cultura de la denuncia, así como de la difusión de las líneas telefónicas para realizarlas, ya que sólo así, se puede dar seguimiento a cada uno de los delitos por el cual, son víctimas.

Fuente: Tribuna