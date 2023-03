Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En un país golpeado por la tragedia encontrar una noticia positiva se dice complicado, pero se crea o no hay quienes todavía buscan hacer la diferencia aunque las circunstancias sean las más complicadas. Esta Nochebuena y Navidad es buen momento para conocer las historias de tres mujeres que son esa noticia positiva.

Ellas son parte de esa esperanza que alienta a todos a ser mejores, a no perder la fe, y siempre tener en cuenta que por más pequeñas que parezcan hay buenas acciones que marcan la vida de los demás. Conoce aquí sus historias.

3 historias de mujeres cajemenses que hacen la diferencia en estas fechas navideñas

Apoyar nace en la sonrisa de los niños

Aun y cuando al tomar la decisión de organizar una recolección de ropa y juguetes para los niños de escasos recursos de Loma de Bácum, recibió comentarios negativos, el deseo de dibujar una sonrisa en los menores que, por falta de recursos, tendrían una austera Navidad, Anna Silvia Corral Jiménez, de 19 años, se empeñó a seguir a su corazón.

En entrevista para TRIBUNA, Anna compartió que si bien, ha encontrado gente negativa, la ciudadanía en su mayoría es buena, y respondió bien a sumarse a su esfuerzo de recolectar juguetes y ropa, por lo cual se decidió a retomar cada año este tipo de apoyo.

Del mismo modo, añadió que la labor realizada es totalmente altruista y que, si no fuera por el apoyo de su esposo y su familia, no hubiera sido posible, porque ella no pertenece a ninguna agrupación o sociedad civil, sino que destina parte de su tiempo libre a recolectar los artículos.

Miraba videos en Facebook de gente que ayuda a las personas, y la idea me llamó mucho la atención y decidí actuar también, siempre me ha gustado el ayudar y más cuando tienes la oportunidad de ver la sonrisa en los niños cuando reciben algún detalle”.

Anna añadió que, si bien este año es la primera vez que organiza una colecta de ropa y juguetes para los niños de la comunidad de Loma de Bácum, su tierra natal, desde muy pequeña le nació la inquietud de ayudar.

Detalló que cada sonrisa, es una alegría, porque significa que el tiempo y esfuerzo destinado a buscar donadores, recoger los artículos y llevarlos al lugar, valieron la pena para cada uno de los beneficiarios.

Cada que les damos sus juguetes me dan muchas ganas de llorar porque tengo un bebé y pongo a pensar que no quiero que pase las dificultades que tienen los niños que apoyamos, de ahí que me decidiera a comenzar esta labor”, señaló.

Finalmente, invitó a los sonorenses a sumarse para realizar buenas acciones, apostando a que entre más gente pase a ser parte de las soluciones y no solo de los problemas, la sociedad verá un importante cambio, mejorando el entorno de los niños, dejándoles un mejor lugar para vivir.

5 años de brindar alimentos

Desde hace 5 años Dora Sotelo se ha dedicado a brindar alimento a aproximadamente 80 personas de escasos recursos, entre las que destacan adultos mayores y niños; ello por medio de un comedor comunitario en la colonia Esperanza Tiznado de Ciudad Obregón.

En entrevista con TRIBUNA, la ciudadana recordó que se trata de una labor sin fines de lucro, mientras que los alimentos se preparan gracias a las donaciones de la ciudadanía, algunas farmacias y apoyo gubernamental.

De lunes a viernes damos los alimentos desde las 8:00 horas de la mañana, por supuesto hemos tenido problemas y estamos luchando por asegurar los alimentos de enero, ahorita ya se les organizó una posada a niños y adultos mayores, por ello cualquier ciudadanos que guste apoyar con alimentos perecederos y no perecederos puede comunicarse con nosotros”, dijo.

Aseguró que los interesados pueden comunicarse al número de teléfono: 644 100 3022. “Lo hacemos con mucho amor y la intención es darles de comer a quienes menos tienen desafortunadamente“, concluyó.

Amando y sirviendo para los niños

En Ciudad Obregón, a través de ‘Te llevo a la quimio’ ya son más de 30 conductores de plataformas los que forman parte de este proyecto que ayuda a los niños que tienen cáncer a trasladarse a sus citas médicas sin ningún costo.

Una de las personas que forma parte de esta bonita labor es Karla, quien tomó la decisión de sumarse a la iniciativa, que fue creada por las asociaciones ‘Amar y Servir’ y ‘Súper Bee’.

Al igual que muchos conductores, Karla se unió a esta labor para ayudar a las personas que atraviesan por esa enfermedad y que por alguna razón tienen dificultades para trasladarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La mayoría de las personas que están en este proyecto es porque perdieron a algún familiar o amigo a causa del cáncer. Todos hacen una bonita labor, ayudar para que puedan continuar con su tratamiento es algo que nos hace muy bien”, expresó para TRIBUNA.

No se busca el reconocimiento, lo hacemos con el único objetivo de ayudar y lo vamos a seguir haciendo sin buscar nada a cambio. La verdad yo disfruto mucho hacer esto, he conocido a grandes personas en estos meses”, agregó con sentimiento. Consciente de lo que representa la enfermedad para las personas que la padecen, Karla y sus compañeros ayudan a que los niños y adultos se mantengan positivos.

En un principio se nos comentó que hay personas que tienen dificultades económicas y que en ocasiones no tienen para trasladarse, eso nos sensibilizó a donar los viajes, no nos quita absolutamente nada, por el contrario, nos da muchísima satisfacción”, mencionó.

Desde que se creó esta iniciativa, en marzo de este año y hasta la fecha, se han superado los 300 viajes seguros a través del programa ‘Te llevo a la quimio’.

