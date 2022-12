Obra de modernización del Puerto tiene 'lento avance'; vecinos denuncian riesgos

Guaymas, Sonora.- Desde el pasado 12 de septiembre la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Guaymas, inicio los trabajos del proyecto denominado ‘Accesibilidad al Puerto, vialidades contiguas para el ingreso de mercancía’, donde dio el ‘banderazo’ el gobernador Alfonso Durazo, pero hasta ayer lunes la obra tenía un avance menor al 20 porciento.

La obra de pavimentación de 2.7 kilómetros del entronque con la carretera México 15 al bulevar Porfirio Hernández con una inversión de 123 millones de pesos, el cual tendrá una duración de 9 meses, van cuatro y el avance es mínimo.

La falta de alumbrado, escasa señalización y el paso de vehículos pesados con un solo carril, representa un verdadero riesgo para los automovilistas que utilizan la vialidad diariamente, mientras que señalan que a los trabajos se les ve poco avance.

Con el tráfico que existe de los vehículos pesados que viene al recinto portuario, es donde se hace el caos, cualquier rato se va a ir un carro a donde están abiertas las zanjas, no pusieron una buena señalización, casi no se ve, los tráileres y pipas se avientan, ven el carro chico y no les importa”, relató en tono molesto Javier Guzmán, vecino del sector Punta de Arena.