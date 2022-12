Reanudan construcción de sanitarios en la primaria Álvaro Obregón con aval del INAH

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Luego de la polémica generada por la construcción de los baños para varones en la Escuela Primaria ‘Álvaro Obregón’ en Navojoa, la obra clausurada se reanudó este lunes con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La construcción de los sanitarios se detuvo hace aproximadamente un mes, debido a que se consideraba que dicho proyecto dañaría el valor histórico del inmueble, el cual, fue construido en el año de 1930.

Obra necesaria

Históricamente, la Escuela Primaria ‘Álvaro Obregón’ ha recibido en sus aulas exclusivamente a mujeres, sin embargo, para el ciclo escolar 2022-2023 se dio paso a la modalidad mixta, aceptando por primera vez en más de 90 años a estudiantes varones.

Debido a que no se cuenta con un espacio para sanitarios exclusivos para varones, la Escuela gestionó ante el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) la construcción de los baños, sin embargo, esto generó polémica entre la población, quienes aseguraron que la obra dañaría la fachada del histórico inmueble, por lo que el proyecto fue clausurado.

Tras la presión de padres de familia, quienes reunieron casi 200 firmas solicitando la construcción de los baños, se logró que el ISIE, junto con el INAH y la empresa constructora ganadora de la licitación, se realizaran los ajustes necesarios para que la obra no afecte el valor histórico del inmueble, como el seguimiento a la fachada del edificio construido en 1930, además de que se ubicará al exterior del inmueble sin realizar alguna demolición.

El director del INAH en Sonora, Zenón Humberto Tiburcio Robles, remitió un oficio a la Dirección del Plantel, avalando la construcción de los sanitarios, explicando lo siguiente: “La realización de esta obra no representa un riesgo para el patrimonio edificado, ya que no se interviene propiamente dentro del inmueble (Escuela Álvaro Obregón), ya que dichas obras no generan afectación estructural en el edificio principal, no se adosa ni altera su forma”.

Según el fallo de la licitación del proyecto, se esperaba que la obra concluyera el pasado 20 de diciembre, sin embargo, debido a la paralización, la obra pudiera concluirse a finales del mes de enero.

Fuente: Tribuna