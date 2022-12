Ante el déficit de policías, Huatabampo busca reforzar su Estado de Fuerza

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- Ante el déficit de elementos policiacos en la ‘Tierra de Generales’, la Comisaría de Seguridad Pública en Huatabampo buscará reforzar su estado de fuerza antes de finalizar el año.

Las autoridades municipales informan a las personas interesadas en convertirse en Policía Municipal, que la convocatoria cerrará el próximo jueves 29 de diciembre.

Los interesados deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria y aprobar el proceso de reclutamiento y selección, mismo que consistirá en: Revisión y recepción de documentos, evaluación de Control de Confianza (C3).

Se mencionó que los requisitos son los siguientes: gozar de buena salud física y mental, ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable ni estar sujeto a proceso penal, tener entre 19 y 30 años de edad, ser mexicano por nacimiento, con residencia mínima de dos años en el Estado de Sonora, haber concluido el Servicio Militar Nacional, no tener tatuajes visibles, estatura mínima de 160 cm en Hombres y 155 cm en mujeres, así como no tener un peso mayor a los 95 kg.

La documentación solicitada es: Carta de no antecedentes penales, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, cartilla del servicio militar, CURP, credencial para votar, licencia de conducir, dos cartas de recomendación personal, certificado de estudios y dos fotografías a color de tamaño credencial.

Para mayor información, los interesados deberán comunicarse al teléfono 647 426 0007 o acudir a la Comisaría de Seguridad Pública. Ubicado en la Calle Madero y Mónico Valenzuela en la Colonia Centro.

Fuente: Tribuna