Ciudad Obregón: A días de que se termine el límite, reportan largas filas en la Agencia Fiscal

Ciudad Obregón, Sonora.- A unos días de que termine el límite para pagar así como el descuento de recargos en la revalidación de placas y otros impuestos, se registran largas filas en la Agencia Fiscal de Ciudad Obregón.

Desde las 7 de la mañana se pueden observar grandes filas a las afueras del edificio y es que el 31 de diciembre finaliza el plazo para pagar las contribuciones.

Desde hace semanas se ha registrado un aumento de al menos el 30 por ciento en el número de personas que acuden a pagar los servicios, mismos que tienen un descuento del 100% en recargos.

Yo vine la semana pasada pero también había mucha gente y por el trabajo me tuve que ir, pero ya me programé y en esta ocasión me vine más temprano para alcanzar a pagar”, señaló Alicia.