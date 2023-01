Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a la grave crisis de desapariciones en el país, poco o muy poco cambió este 2022 para los colectivos de búsqueda quienes se mantienen realizando los trabajos con escasos o nulos apoyos por parte de las autoridades. De acuerdo a estos grupos, aunque existen acuerdos con las autoridades, la mayoría no se han logrado concretar, siendo la ciudadanía el principal apoyo.

La vocera del grupo ‘Guerreras Buscadoras de Cajeme’, Ana Castro, compartió para TRIBUNA, que, pese a que cierran el año con muchas búsquedas positivas, mantienen la afectación en cuestión del apoyo por parte del gobierno, tanto para los colectivos, como para las familias de las víctimas.

Exigimos al gobierno que no sea un 2023 igual a este año, donde como colectivo tuvimos que costear todo y las comisiones de búsqueda no apoyen. Queremos ver los apoyos, porque el Gobierno Estatal baja muchos recursos y a las familias no nos dan absolutamente nada, es la sociedad la que realmente nos apoya. Durante este año nosotras las guerreras logramos recuperar 47 cuerpos”, declaró.

Por su parte, Nora Lira Muñoz, titular del colectivo ‘Rastreadoras de Ciudad Obregón’, expresó que como grupo aún trabajan con muchas carencias, y que, pese a que se ha buscado y logrado algunos acuerdos, los apoyos aún son insuficientes, para el gran esfuerzo que realizan.

Colectivos de búsqueda en Cajeme piden un apoyo "real" del Gobierno

“Sí ha mejorado el trato, hemos llegado a acuerdos, pero no se han concretado, se agradece que el gobernador diera un carro a cada colectivo, sí hay apoyo, pero no en todo lo que necesitamos, el municipio nos apoya, pero a medias, no lo suficiente, y no queremos ese tipo de ayuda a medias, preferimos seguir boteando y pedir el apoyo a la ciudadanía quien es la que realmente nos ayuda, necesitamos que las autoridades se pongan al 100 con este tema, y si no tienen personas que sepan hacer el trabajo, pues que contraten o los capaciten, ya que la desaparición de personas continúa al alza”.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) en Sonora, durante el periodo comprendido del primero de enero de 2022 al 27 de diciembre de 2022, se han reportado 175 personas desaparecidas, de las cuales 144 continúan en calidad de desaparecidas.

Mientras que, en Cajeme, en el mismo periodo, se han contabilizado 30 personas desaparecidas, lo cual representa el 17 por ciento del total del estado. Cabe señalar que el municipio ocupa el segundo lugar en el estado, con mayor número de personas desaparecidas, solo debajo de Hermosillo, quien reportó 31 personas. Desde 1964 a la fecha, Cajeme registra un total de 822 personas desaparecidas, con tan solo 261 personas localizadas, es decir un 30 por ciento, sin contar a las que no son reportadas.

Fuente: Tribuna