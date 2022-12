Inseguridad 'limita' actividades de taxistas en Guaymas; horarios recortados y colonias vetadas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La ola de inseguridad y hasta algunos asaltos que han sufrido taxistas guaymenses durante los últimos días, los ha obligado a tomar medidas para reforzar su seguridad en diciembre donde la clientela incrementa, pero el riesgo también.

De acuerdo con líderes de centrales de radiotaxis del Puerto señalaron que una de las principales acciones que han implementado es reducir sus jornadas laborales en los horarios nocturnos, además de no prestar el servicio en algunos sectores conflictivos.

Nada seguro

Raúl Sánchez, taxista del Puerto citó que "ya a ninguna hora se está a salvo a como han estado las cosas uno trata de trabajar ciertas horas nomás, tanta ambulancia, tanta patrulla, tanta cosa que ha habido, no queremos arriesgarnos tanto de andar en la calle tan noche, no vaya a hacerla de malas”.

Precisó que trabajar de la mano de la central de radio operaciones es una estrategia que implementan porque son clientes que recoges de casas o familias, sin embargo en época decembrina el mayor flujo de clientes está en la calle.

Jesús Barajas, taxista por más de dos décadas en la localidad detalló que “algunas veces por miedo a que algo malo pase, se pierde la oportunidad de generar más ingresos, pues con el paso de los años un oficio que por generaciones ha formado parte de la familia se ha vuelto un riesgo latente por la inseguridad existente”.

En tantos años que tenemos nosotros ya sabemos a qué personas subir y a que personas no subir, entonces eso no ayuda mucho por eso se le da un poquito más de atención a la gente que solicita el servicio por medio de la central que a la gente de la calle por las cuestiones de seguridad que nos están mermando un poco las cuestiones de trabajo", agregó.

Poco servicio

Víctor Maldonado, trabajador y cliente de taxis, relató que la madrugada de ayer miércoles “me comuniqué a dos centrales de carros de alquiler, y en ambos casos me respondieron que no había autos disponibles, batalle mucho para agarrar un taxi”.

Desafortunadamente, dijo “las bandas delincuenciales siguen enfrentadas y provocan que los servicios de taxis no lo hagan por la madrugada. Qué pena por mi Guaymas querido, le destruyeron su tranquilidad”.

Fuente: Tribuna