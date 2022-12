Llega 2023 y algunas colonias de Ciudad Obregón seguirán entre aguas negras

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) señala un avance visible en el tema de drenajes colapsados, en el municipio aún hay colonias que prácticamente viven entre las aguas negras.

TRIBUNA realizó un recorrido por las colonias y sectores más afectados de la ciudad, donde el deseo de sus habitantes es tener una respuesta positiva de parte del organismo para este 2023.

Uno de los sectores que presenta mayores problemas es el que comprende a la calle Kalahari del fraccionamiento Ampliación Alameda, al norte de la ciudad.

Los vecinos denuncian que desde hace 7 meses tienen el problema de los drenajes colapsados, situación que se ha vuelto insoportable, ya que tienen que aguantar fétidos olores, además de que esto podría causarles daños en su salud.

Otro de los habitantes señaló que en el mes de agosto el Ayuntamiento se comprometió a darle solución a la problemática, pero al momento no hay ningún avance.

Es insostenible seguir así, no se puede caminar, los carros tienen que transitar con mucho cuidado, no entiendo por qué no lo han arreglado, yo soy cumplido con el pago del recibo y tengo derecho a exigir que se arregle este cochinero”, mencionó Alberto.