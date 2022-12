Inseguridad 'ahuyenta' recuperación económica en turismo en San Carlos durante el 2022

Guaymas, Sonora.- La estabilidad económica no llegó en el 2022 a Guaymas y San Carlos en el rubro turístico señalaron de prestadores de servicios, además de otros factores como la ola de violencia que ‘asustó’ a posibles visitantes durante el año que está por terminar.

La violencia que azotó a la región cerró este año con la cifra ‘escalofriante’ de 75 ejecuciones en diciembre, hasta ayer por la tarde, más lo que se presente en el transcurso de este sábado.

Feliza Ríos, prestadora de servicios turísticos de San Carlos dijo que durante el 2022 la actividad estuvo “muy tranquilo con la economía todavía traemos arrastrando algunas secuelas del Covid, a partir de junio empezó a repuntar el turismo, pero los hechos locales violentos nos afectaron y volvieron a caer en los últimos meses”.

Precisó que la temporada de verano no fue lo que se esperaba ya que los ataques armados se vivieron en el destino turístico en bares y restaurantes, donde personas perdieron la vida, eso influyó para que durante lo que tendría qué ser la temporada alta se viviera ‘despoblada’.

Destacó que a pesar de que no se logró llegar al balance esperado el año venidero 2023 tienen buenas expectativas y esperan que con buena promoción con la detonación de nuevos puntos para vivir experiencias en tierra y mar se podrán obtener mejores resultados.

No definitivamente no, no fue un año malo pero no se logró recuperar como debió haber sido San Carlos en un año normal de vacaciones”, remató.