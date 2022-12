La fuerza de Sonora para 2023 está en su gente; Persisten las historias positivas que dejan huella

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El 2022 fue complejo para el mundo en lo general y para Sonora en particular. La inestabilidad económica que provocó altas tasas de inflación, los resabios de la pandemia, las disputas políticas cada vez más virulentas, además de la inseguridad, hicieron agotador el año que termina.

Pero no todas son malas noticias. En realidad, tras un análisis, podemos dar cuenta que las historias positivas, aquellas que dejan huella en la sociedad, persisten. A través de no pocos ciudadanos se comprueba que no todo está perdido, que lo bueno curas heridas y muestra el camino de la resiliencia.

"De este año me quedo agradecido por todo el apoyo que la gente me ha dado, a mí y al equipo; he cumplido mi sueño y en lo único que pienso para 2023 es en lograr el campeonato", dice Víctor Mendoza, el beisbolista cajemense que la rompió durante la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico.

Para Víctor el obtener el título y brindarlo a los cajemenses es la manera más corta y casi poética de brindarles alegría, además de cristalizar uno de sus mayores anhelos: ganar el título con el equipo de su pueblo, ese pueblo en donde desde los seis años comenzó su andar en los diamantes.

Pero Mendoza no es el único que persigue sus anhelos con tanto ahínco, metiendo esfuerzo, tenacidad y hasta lágrimas en el proceso: la gente que vale la pena aquí abunda.

"Se debe a la actitud de vida, a querer subsistir, a querer ser cada día mejores y a luchar por lo que queremos, por nuestros hijos y por nuestra sociedad", explica Olga Cecilia Torres, navojoense que dirige la Asociación 'Por una Familia Feliz', dedicada a atender a menores son síndrome de Down.

Olga Cecilia Torres. Foto: TRIBUNA

"Por una Familia Feliz" tiene su origen en la hija de Olga, que buscaba que su hija con Down fuera aceptada e integrada, en resumen, fue por mero amor.

Amor como el de Octavio 'Tavo' Arreola por Guaymas y por la música. El vocalista del legendario grupo Los Apson, con 27 años de una fabulosa trayectoria, sólo muestra el deseo de continuar compartiendo música y felicidad, además de que la situación del puerto mejore.

"Esperemos que pase esta mala racha que ha tenido Guaymas, que se componga esto, porque sí estamos en una condición muy crítica ahorita que el pueblo vive todos los días", argumenta un preocupado 'Tavo'.

Para 2023, el famoso espera que las aguas se tranquilicen para seguir dándole a la gente la música que aprecia desde hace casi tres décadas; como todo sonorense que lo da todo, Arreola no pretende guardarse nada.

Lo mismo que Leticia Gonzáles Flores, que, desde otra trinchera, también da muestras diarias de los valores que envuelven a los hijos de esta tierra: sin más motivación que cumplir con el deber, de ser una buena ciudadana, nunca escatima en cariño.

Leticia Gonzáles Flores. Foto: TRIBUNA

No lo hizo durante décadas en que fue maestra; en el aula todos concuerdan en que era toda entrega y vocación, lo que trasladó a la actualidad con los internos del penal de Navojoa, a los que les imparte clases de pintura.

"La principal característica del sonorense para sobrellevar los retos es que se trata de gente talentosa, que tiene mucho potencial y es persistente; aunque se le cierren las puertas, le sigue echando ganas y no se rinde para cumplir sus sueños", dice.

Y en ello está de acuerdo Daphne Guillén Vázquez, sonorense de oro, ganadora de dos medallas áureas en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Sub 20 en mayo pasado.

Cereso Navojoa. Foto: TRIBUNA

"Siempre luchamos por lo que queremos, hasta conseguirlo no nos rendimos por absolutamente nada; yo lo que creo es que nunca hay que dejar de luchar, el sol siempre sale a quien persevera", comenta la deportista.

Y la razón le asiste, pues hay un sonorense que lo demuestra en cada espacio relevante de la sociedad moderna. Por ejemplo, Alejandro Sugich, cuyo amor por el cine le llevó a convertirse en uno de los productores mexicanos más importantes, que trabaja con las principales plataformas de streaming.

"Cuando tienes necesidad es la que hace que salgamos adelante, además de la disciplina y el trabajo duro, cada generación nos ha enseñado eso", explica Sugich.

Pero estos personajes no son los únicos, en Sonora abundan los casos de éxito desde cada uno de los rubros. Se trata de gente que, desde su campo, ponen en jaque a la lógica y demuestran que todo es posible. Lo mismo lo hace el campesino que labora doble jornada para poder sobrevivir, el trabajador que debió irse a Estados Unidos para poder labrar un futuro para su familia, que el estudiante que confía en el conocimiento como llave al futuro, que la madre que escarba la tierra para buscar a sus hijos perdidos.

Sí, la realidad es tirana, sobrepasa, pero no, no todo está perdido, y menos si hay los que luchan todos los días.

Leticia Gonzáles Flores. Foto: TRIBUNA

Mensaje fin de año

Estimados lectores: Tribuna les desea un 2023 próspero y en paz, donde permanezcan rodeado de los suyos, entre amor y fraternidad. Que sus deseos se cumplan y podamos seguir llevándoles la información y análisis que requieren. ¡Feliz Año Nuevo!

Fuente: Staff