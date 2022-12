LitioMx, en el limbo: No hay avances concretos en el proyecto impulsado por AMLO

Comparta este artículo

Sonora, México.- Aunque el furor por el litio continúa en la República Mexicana y los gobernantes prometen miles de beneficios por la exploración y explotación del mineral, lo cierto es que materialmente no hay avances. Comenzando principalmente porque LitioMx, la paraestatal encargada del proyecto, solo existe en papel.

No hay oficinas físicas de la empresa, su cuenta de Twitter no presenta actividad, no hay página oficial de gobierno, no se tienen avances de estudios que estén realizando y el encargado del proyecto, Pablo Daniel Taddei Arriola, no aparece en la nómina federal; la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle García, tampoco ha informado de avances al respecto.

Los antecedentes

Un día después de que se aprobó su nacionalización en la Cámara de Diputados y Senado de la República (18 y 19 de abril de este año) el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó el decreto para declarar al litio como un mineral que solo podrá ser explotado por el Estado, después de eso se tendrían 90 días para crear a la empresa que sería la encargada de hacerlo.

Fue hasta el 23 de agosto (124 días después y no 90) que se creó LitioMx a través de un decreto publicado por la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El documento señala que se debía crear un consejo de administración en un periodo no mayor a sesenta días naturales a la publicación del Decreto.

Fue así como el 31 de agosto AMLO dio a conocer que Taddei Arriola sería la persona encargada de dirigir LitioMx. Igualmente en agosto la administración creo en Twitter la cuenta @LITIO_MX, la cual es la única página oficial del proyecto, pero no tiene ninguna publicación.

El pasado martes 20 de septiembre, Taddei Arriola tomó protesta como director general del organismo descentralizado Litio para México (LitioMx) durante la primera reunión de su consejo de administración; esté integrado por los titulares de las Secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público, Economía, Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sólo en papel

Aunque se acordó que la Sener transferirá personal necesario para el cumplimiento efectivo y eficiente de LitioMx, nada se ha visto de ello. Incluso Nahle García no ha mencionado avances sobre dónde estarán las oficinas de la paraestatal, cuántas personas trabajarán o trabajan en ella y qué avances hay en las investigaciones, ello tomando en cuenta que obtener litio del yacimiento en Bacadéhuachi tardaría años.

Además hay que destacar que el presupuesto federal para 2023 no destinó ni un centavo a LitioMx, así que una de las mayores dudas es sobre con qué recurso va a operar la empresa; la Sener tampoco ha disipado las dudas sobre ello.

Fuera de la nómina

Por otra parte, Pablo Daniel Taddei Arriola no aparece en la nómina del gobierno federal. TRIBUNA revisó el sitio Nómina Transparente de la Administración Pública Federal y quien estará al frente del proyecto aún no aparece, lo que alimenta más las dudas sobre el proyecto pues ya va para tres meses de su toma de protesta.

A Taddei Arriola se le vio por última vez en México cuando junto con el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, en octubre visitaron las instalaciones experimentales de la empresa Bacanora Lithium. En sus redes sociales, Pablo Daniel tampoco ha publicado nada relacionado al proyecto para explotar el litio de la nación.

Pese a todo ello y aun sin nada en concreto, Durazo Montaño aprovecha cada oportunidad que tiene para hablar de los beneficios que el mineral traerá a la entidad al colocarlo en el mapa internacional de las energías limpias.

