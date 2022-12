Asesinatos de policías van al alza en Sonora; el reflejo de un sistema fallido

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Los asesinatos de policías en Sonora han incrementado en un 5.88 por ciento con relación al año pasado, lo que evidencia que aún con las mejoras en capacitación y sueldos, los elementos, sobre todo los municipales, siguen siendo un blanco fácil tanto para el crimen organizado como para un sistema que los ha dejado bastante relegados.

El proyecto 'Azul Cobalto', una iniciativa que busca medir el riesgo al que se ven expuestos los agentes policíacos en México, cifra que desde 2018 a la fecha han sido asesinados 90 elementos en Sonora, de los cuales 67 pertenecían al cuerpo municipal. Del total de los homicidios, 79 corresponden al periodo de Andrés Manuel López Obrador como presidente y 22 pertenecen a la administración de Alfonso Durazo como gobernador.

No solo los asesinatos aparecen en las estadísticas, también se encuentran aquellas muertes que fueron por accidentes e incluso los que se quitaron la vida; Sonora ha registrado la baja de nueve policías por accidentes (la mayoría de estos fallecimientos en Hermosillo) y 4 más por aquellos oficiales que se quitaron la vida. Da en total que 103 elementos de las diferentes corporaciones policiacas han perdido la vida desde el 2018.

Policías abandonadas

Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, mencionó para TRIBUNA que desafortunadamente el panorama actual de los policías municipales y estatales en Sonora es “sombrío y complicado” porque no cuentan con los apoyos necesarios, no tienen capacitación constante y tampoco se les apoya con armamento para que puedan hacer su trabajo al 100 por ciento.

Ya se oficializó el decreto para que las Fuerzas Armadas realicen acciones de Seguridad Pública hasta el año 2028. Nos falló la Suprema Corte y nos fallaron los congresos a pesar de la evidencia que hay de lo peligroso y letal que es que las Fuerzas Armadas realicen labores que competen a los civiles. Esto impacta en las policías, ya que cada vez vemos como se les quita presupuesto y se les destina a acciones que no son relevantes", dijo.

De los oficiales asesinados, el 51.11 por ciento estaba en servicio y el 46.66 se encontraba de francos. Como ya se sabía Guaymas es el municipio donde más policías han sido asesinados desde 2018 a la fecha. Al respecto de la salud mental de los elementos, Krimilda Bernal explicó que es un punto muy importante, “se les da armas, pero no existe una atención psicológica para los elementos. El panorama actual en las últimas semanas no ha sido bueno para los policías de la entidad federativa”, aseveró.

Son vulnerables

Por su parte, Jesús Manuel Ruiz Zárate, quien está al frente de la asociación Frente Unido Profesional (Fupac) de policías de Cajeme, confirmó que actualmente los elementos trabajan bajo condiciones precarias. "No solo en el tema del salario, el servicio de salud que reciben es muy malo y no se les permite cambiarse al IMSS. También está el detalle de que no cuentan con atención psicológica, lo que conduce al tema de los suicidios en muchas ocasiones", mencionó.

Recordó que cuanto algún policía municipal atraviesa por alguna situación delicada de salud son los propios elementos los que unen fuerzas para poder que este supere la enfermedad. "Es algo que por lo general pasa por la falta de apoyo y el deficiente servicio de salud. Es una de las primeras cosas en las que se debería trabajar, al igual que en los salarios", expresó.

Fuente: Tribuna