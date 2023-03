EMCO: La empresa que falló en Navojoa y Tijuana y ahora quiere el alumbrado de Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El futuro de las luminarias de Cajeme está cada vez más cerca de definirse, porque después de haberse aprobado la Alianza Público Privada en el Congreso, el proceso de licitación para la contratación de una nueva empresa debe comenzar. La situación es que Efficiency Matters Corporation o mejor conocida como EMCO ya 'pinta' como la preferida para ganar, lo que levanta ámpula por tratarse de una polémica empresa que no ha dado los mejores resultados en otros municipios.

EMCO lleva la delantera en el tema porque incluso ya dio una propuesta al Ayuntamiento de Cajeme sin que se solicitara y además es la única empresa que el propio alcalde, Javier Lamarque Cano y los diputados locales han mencionado como una posible vencedora, lo que levanta más la sospecha sobre cómo es que terminara la historia, aun y con el riesgo que se corre de vivir lo mismo que otros ayuntamientos.

Historial dudoso

Efficiency Matters Corporation es una empresa de Naucalpan, Estado de México que ha dejado un pésimo sabor de boca en Navojoa, donde próximamente deberán discutir si renovar o no su contrato. El acuerdo entre EMCO y el Mayo ha costado a los navojoenses más de 157 millones de pesos (mdp), absorbiendo de su presupuesto alrededor de 18.8 millones de pesos anuales, a pesar de que durante las últimas tres administraciones municipales se ha denunciado públicamente que la empresa no ha cumplido con las garantías del acuerdo.

Con EMCO lejos de lograr un ahorro energético e iluminar la ciudad, al menos cuatro de cada 10 colonias en la Perla del Mayo se encuentran a oscuras. Lo más grave es que, de terminar el contrato la empresa podría llevarse sus nueve mil luminarias y dejar a oscuras a la ciudad. Según el contrato, EMCO se comprometió a instalar una oficina técnica en la ciudad, con asistencia las 24 horas del día, durante los siete días de la semana, además de reparar la lámpara en menos de 72 horas del levantamiento del reporte, sin embargo, no ha sido así.

"El servicio de la empresa en cuestión ha sido pésimo, porque ni siquiera cumplieron con el mantenimiento, las lámparas han fallado mucho y en los últimos 10 años se ha batallado con el alumbrado e incluso el propio Ayuntamiento ha tenido que cubrir los gastos de reparación", informó Jesús Guillermo Ruíz Campoy, regidor por el Partido del Trabajo (PT).

Pero no solamente en Navojoa ha dejado malos resultados, notas periodísticas revelan un actuar similar en Tijuana, la empresa no solo fue contratada a sobreprecio, sino que lo hizo con un contrato leonino que violó el reglamento de ese tipo de procedimientos en el municipio de Baja California.

El otro gran problema es que EMCO tiene los permisos vencidos, por ejemplo el Sello FIDE está caduco desde 2018, esto de acuerdo con la propia página de la empresa; los mismos regidores y diputados locales de oposición han confirmado que ello es así. El otro permiso que también tiene vencido EMCO es el de Asociación de Normalización y Certificación, A.C., que caducó el 6 de enero de 2019.

Ven "buenos resultados"

Pese a todo lo anterior, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano ha respaldado a la empresa asegurando que ellos (el Ayuntamiento) ya realizaron una investigación y vieron buenos resultados de EMCO. Además, comentó que se hará la licitación conforme a la Ley, ello para que todo sea transparente.

En Puerto Peñasco en su momento el gobierno del PAN contrató el mismo esquema de trabajo del que algunas diputadas hablaban y con la misma empresa, y en su momento no dijeron nada, están mal informadas yo creo. Además, ciertamente hicimos una investigación sobre el servicio en Puerto Peñasco y otros municipios bajo este esquema y la respuesta fue positiva, ha habido una buena atención", dijo el munícipe el pasado jueves.

Respecto a las críticas, el munícipe aclaró que la licitación permitirá que varias empresas presenten sus propuestas y que ellos elegirán a la mejor. "No quiere decir que sea EMCO la empresa seleccionada, se abrirá una licitación aunque aún no hay fecha. Lo que pasó con EMCO fue que nos hizo una propuesta no solicitada. Todo está dentro de lo legal, no hay nada oculto".

Fuente: Tribuna