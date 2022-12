Navojoa, una ciudad sin verdadera inclusión para personas con discapacidad

Navojoa, Sonora.- El municipio de Navojoa no cuenta con la infraestructura necesaria para respetar los derechos de las personas con discapacidad, principalmente garantizar su movilidad y acceso a oficinas públicas, así como comercios.

La falta de cultura hacia los estacionamientos exclusivos, el deterioro de las banquetas, la falta de semáforos incluyentes, así como rampas para sillas de ruedas en comercios y oficinas, es la principal demanda de la comunidad que lo necesita.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en Navojoa se tiene un censo de más de 27 mil 725 personas con alguna discapacidad que dificulta su movilidad, lo cual, corresponde al 15 por ciento de la población.

De ellos, más de 10 mil 902 personas registra alguna discapacidad física, 2 mil 804 personas registra alguna discapacidad motriz, mientras que más de 14 mil 19 personas registran una discapacidad visual.

Para Olga Cecilia Ramírez Torres, presidenta de la asociación 'Por una Familia Feliz', las personas en silla de ruedas, muletas o andadera, que no cuentan con automóvil en su familia, difícilmente pueden trasladarse en la ciudad, ya sea para cuestiones de trabajo, atención médica o incluso para asistir a clases.

Aunque en el último mes, el Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad, en el Ayuntamiento de Navojoa, inició un plan de guía para empresas y comercios, el cual, consiste en la construcción de rampas y accesos funcionales, la falta de respeto hacia estos accesos por parte de la población, hace que Navojoa no cuente con una verdadera inclusión.

Honestamente no hay mucho avance. Para empezar, los cajones de estacionamiento no cumplen con las normas al no contar con el espacio suficiente para descender en su silla de ruedas; y en el caso de los accesos, no todos los establecimientos u oficinas tienen rampas, andadores o elevadores", puntualizó la activista.