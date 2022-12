En Sonora la impunidad domina: Solamente 5 de cada 100 asesinatos se resuelven

Sonora, México.- La impunidad relacionada con los homicidios dolosos en Sonora desde 2016, cuando inició operaciones el Sistema de Justicia Penal, se ubicó en el 95.1 por ciento, ya que solamente cinco de cada 100 asesinatos han sido esclarecidos por las autoridades, de acuerdo con cifras presentadas por la asociación Impunidad Cero.

Esto significa que el estado se encuentra por arriba del promedio nacional que es de 92.8 por ciento, es decir que solamente siete de cada 100 casos de homicidios dolosos han sido esclarecidos; la entidad se coloca en el lugar número 12 de 32 con mayor índice de impunidad de 2016 a 2021.

La impunidad domina en Sonora. Foto: Internet/Ilustrativa

El reporte ‘Índice de Impunidad en homicidio doloso y feminicidio’, hecho por Impunidad Cero, mide dos conceptos: el primero es impunidad acumulada la cual se refiere al 95.1 por ciento ya mencionado; se dice acumulada porque se toma en cuenta que no todos los homicidios dolosos tienen una sentencia condenatoria el mismo año en que se cometió el delito por ello se toma en cuenta el rezago de seis años (por el Sistema de Justicia Penal).

Se calcula con el número de víctimas sin sentencia y se divide entre el total de víctimas, ambas cifras en un periodo acumulado de seis años, dando como resultado lo que ya se dijo: únicamente cinco de cada 100 casos son resueltos. Por otra parte, la impunidad directa es la proporción de víctimas de estos delitos que no obtuvieron una sentencia condenatoria en un año determinado.

En este caso, Sonora maneja un porcentaje de 95.9 por ciento lo que es 4.5 por ciento por encima del promedio nacional (91.4 por ciento). Para López Pérez esto evidencia que todavía le falta a las fiscalías mejorar en sus planes y priorizar la investigación de este delito, “en el caso de los homicidios lo que vemos es un problema de estrategia nacional, no vemos una articulación de esfuerzos para fortalecer estas capacidades de investigación que están muy debilitadas”.

Solo 5 de 100 asesinatos se resuelven en Sonora. Foto: Internet/Ilustrativa

Añade que las fiscalías y ministerios públicos no cuentan con los recursos humanos ni económicos suficientes para hacer frente a los delitos, “no existe una estrategia articulada a nivel nacional y lo que hemos visto más bien es que se fortalece a los militares lo que pone de lado toda esa estrategia de justicia que no estamos viendo. Se tiene que fortalecer a instituciones de procuración de justicia justamente para que puedan mejorar sus capacidades de investigación”, explica.

El otro delito que mide Impunidad Cero son los feminicidios, en seis años (2016-2021) menos de la mitad de los feminicidios registrados en el país han concluido con una sentencia condenatoria. En Sonora, la impunidad acumulada por feminicidios es de 40 por ciento, lo que es menor al porcentaje nacional de 56.6 por ciento, sin embargo, López Pérez señala que pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que toda muerte violenta de una mujer debe de ser investigada como feminicidio, solo un 27 por ciento de las muertes violentas de mujeres fueron investigadas como feminicidio en 2021.

En impunidad directa por feminicidio, Sonora registra un porcentaje de 34.1 por ciento, lo que es menor al 45.8 por ciento nacional.

Faltan protocolos y lineamientos para investigar con perspectiva de género, muchas veces terminan (las fiscalías) revictimizando a las personas afectadas, a las familias de las víctimas, también luego salen a medios a dar declaraciones desafortunadas porque no existen esos pasos a seguir y no se aplican. Lo que queremos no es solo que exista el protocolo, sino que se aplique el protocolo”.