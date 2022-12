Alertan de falsa asociación que ‘regala’ despensas en Guaymas; autoridades piden no proporcionar datos

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Bajo el nombre de ‘Regeneración Civil’ una supuesta asociación civil con sede en Guaymas, esta semana ha estado mandando mensajes a ciudadanos con la promesa de otorgarles despensas gratis, mediante envió de mensajes vía WhatsApp, solicitando a quienes enviaron sus datos personales para poder recibir el beneficio.

Celestino Sarabia Tautimez, secretario del Ayuntamiento dijo que la falsa asociación dice dedicarse a acciones altruistas en favor de los más necesitados, pero en el municipio no se conoce a ninguna asociación con dicho nombre, alertando a los guaymenses que no brinden ningún tipo de información personal a una agrupación que no existe.

En el Puerto por medio de las redes sociales, personas dieron a conocer que se trata del teléfono celular 622 176 79 92 en el que hasta ayer jueves por la mañana, respondía un hombre con acento del centro o sur del país, pero cuando se presentó la alerta por las autoridades dejó de responder para mandar directo al buzón de voz.

De acuerdo con personas que dieron sus datos personales, se les dijo que el 12 de diciembre les entregarán una despensa a la puerta de su casa y que deben estar pendientes, pero la manera en que se insistía al preguntar nombre completo, dirección, información sobre hijos, padres y personas que habitaban la vivienda, inicio con sospechas que era una mentira con la intención de tener sus datos y utilizarlos con fines ilícitos.

Fuente: Tribuna