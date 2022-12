De faltar en días festivos por manifestarse, municipales podrían ser sancionados, advierte Lamarque

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de afirmar que el posible paro laboral por parte de elementos policiacos durante las fiestas decembrinas representa “una amenaza para la seguridad de la ciudadanía”, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano advirtió que podría haber implicaciones para los policías que se ausenten esos días, a excepción de situaciones familiares o emergencias.

Las declaraciones del munícipe surgieron a raíz de que la asociación ‘Policías Unidos de Cajeme’ dio a conocer que se considera no trabajar durante Navidad y Año Nuevo, ya que se han interpuesto 39 denuncias ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA) del Ayuntamiento en contra del director operativo Jesús Alberto Navarro Velarde, a quien acusan de “abuso de poder y malos tratos”; ello sin recibir alguna respuesta.

“No procederé en base a chismes”

Carlos Javier Lamarque Cano fue enfático sobre el tema y expresó: “Yo no voy a proceder en contra de nadie por chismes, ni por comentarios en redes sociales. Quien tenga alguna queja que se presente con pruebas y con mucho gusto será atendido. Pero no voy a permitir que se atente contra la seguridad de las y los cajemenses”. De este modo, informó que un elemento policiaco cuenta con el derecho de ausentarse en sus labores ante alguna contingencia o enfermedad; sin embargo de no cumplir con su trabajo en una fecha en donde se requiere la vigilancia policial a manera de “amenaza”, los elementos podrían ser acreedores a sanciones.

Cualquiera por alguna circunstancia familiar puede faltar en su trabajo y no hay problema, pero prevenir, planear y amenazar, están amenazando con atentar contra la seguridad de las y los cajemenses. Podrían ser remitidos a la Comisión de Honor y Justicia, porque no vamos a permitir amenazas”, dijo.

Para finalizar, dijo solo tener conocimiento de 4 denuncias interpuestas ante la URA, las cuales son por cuestiones administrativas, en voz del alcalde. “Está bien si interponen sus denuncias ante la URA, lo que no está bien es que hagan un litigio público”, concluyó.

