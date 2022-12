Policías de Cajeme agudizan exigencia del cese de directivo; tampoco trabajarían en Año Nuevo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Señalando una falta de atención por parte del alcalde Javier Lamarque Cano y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández, el presidente de la asociación ‘Policías Unidos de Cajeme’, dio a conocer que el descontento de policías al interior de la corporación va en aumento, por lo cual se analiza el no tener solo una Navidad sin policías, sino sumar a la protesta también en Año Nuevo.

Ernesto Valenzuela, teniente en la corporación y presidente de la asociación, explicó que tras las primeras 22 denuncias interpuestas en la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA) del Ayuntamiento, en contra del director operativo Jesús Alberto Navarro Velarde, el pasado martes se registran otras 17 nuevas denuncias, además de tener programadas 10 acusaciones pendientes, aclarando que estas son interpuestas por los propios elementos policiacos.

Sin diálogos

Hasta ahorita no hemos recibido ni una sola llamada ni yo, ni mis compañeros miembros de la asociación, ni alguno de los afectados por parte del secretario de Seguridad Pública, del alcalde, o de alguno de sus allegados para buscar la manera de dialogar y arreglar el asunto. El jueves en la noche me confirmaron que entraron 17 denuncias más, pero el problema es que el bote de basura de la URA es muy grande, esperemos que no estén coludidos y realmente hagan su trabajo”, declaró.

Asimismo, explicó que la duda y descontento por parte de los agentes, se debe a que, en propia experiencia de los elementos, cuando se interpone una denuncia, la URA los cita en menos de 24 horas. “Al director Navarro Velarde no se le ha requerido, y mis compañeros me preguntan avances en el tema de las denuncias, pero no hay tales, por lo cual, de no tener respuestas, se analiza el no solo dejar de laborar en Navidad, sino también en Año Nuevo”.

Fuente: Tribuna