"Hay ópera para todos" asegura el tenor sonorense Ernesto Ochoa Tánori

Hermosillo, Sonora.- La ópera tiene sus orígenes en Italia del siglo XVI como una forma de entretenimiento para los nobles, sin embargo, el contexto de consumo ha evolucionado, y luchar contra los estigmas que carga este género, es el deber de muchos artistas que se preparan con disciplina.

Así lo considera el tenor Ernesto Ochoa, quien a sus 33 años ha recorrido un largo camino para encontrar la forma de compartir más de esta corriente musical, en sus reflexiones el joven llega a la misma conclusión: la ópera “está al alcance de todos”.

En entrevista con TRIBUNA, el recién galardonado con el Premio al Talento Joven Operístico en el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), relató cómo es la interacción entre los jóvenes y este género musical, dando a conocer que si bien, no todos pueden llegar a practicarlo, es sencillo consumirlo cuando existe la pasión.

En Sonora ¿Cómo puedes formarte como cantante de ópera?

“Yo me metí a la Universidad de Sonora para aprender a leer música, como yo toco el violín quería entrar a la orquesta, pero como entré a canto empecé a conocer, hoy en día es algo muy importante para mí porque la ópera me ha abierto muchas puertas”.

¿Cómo comenzaste a cantar?

“A los 14 años cantando en un mariachi, en mi tiempo libre aún lo hago, es la música con la que yo crecí y es que mi papá era mariachi”.

¿Cuánto tiempo tienes de experiencia?

“Empecé en 2012, tengo 10 años”.

¿Qué reconocimientos has obtenido?

“He ido a cursos internacionales en Saltillo, en Bulgaria, en Parla me dieron otro reconocimiento, pero este que me dieron en el FAOT es el más importante”.

¿El nivel socioeconómico afecta el consumo y práctica de este arte?

“Cualquiera puede consumirlo, la ópera es para todos, hay más digeribles, hay para niños, hay óperas muy densas que incluso, hasta nosotros los cantantes no comprendemos, en consumir sí, pero para practicarlo, no todos pueden. Además del talento, se necesita disciplina y mucha constancia. Tengo entendido que es la carrera más cara de la Universidad de Sonora y por eso la han querido sacar algunas veces, y es que un cantante requiere a su propio maestro, son los salones, las luces, el piano, todo lo que conlleva. Pero si se puede disfrutar, hay ópera para todos”.

¿Basta con tener talento para alcanzar el éxito?

“Aquí en Sonora no tienes idea de la cantidad de buenas voces que hay, pero hace falta lo ‘otro’…prepararse, formarse profesionalmente, yo creo que no es para todos, sobre todo si no se tiene la disciplina”.

¿Qué significa para ti la ópera?

“Siento que puedo llegar a hacer algo importante cantando, por eso le estoy echando todas las ganas del mundo, todavía estudiando, preparándome, por mí y por toda la gente que cree en mí, siento esa responsabilidad por la fe que me tienen”.

¿A los jóvenes les interesa la ópera tanto como otros géneros musicales?

“En mi círculo social veo a muchos jóvenes entusiastas por la ópera, más no creo que a tantos, pero mientras siga habiendo es lo importante, de todas formas no es una competencia, lo importante es que haya”.

¿Qué mensaje te gustaría compartir con los amantes de la música?

“Consuman si tienen la oportunidad, vayan al teatro, las óperas las pasan por Telemax, hay manera de verla, no es tan elitista como se piensa, hay para todos. Apoyen la cultura, sobre todo en la pandemia”.