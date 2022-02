Policías siguen sin usar tablets en Cajeme; Lamarque anuncia nueva alternativa

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de su alto costo y de que se adquirieron hace ya 6 meses, las 100 tablets que serían utilizadas por los elementos de la Policía Municipal para realizar de forma más eficiente sus actividades siguen resguardadas; ahora, el alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, pone una nueva alternativa sobre la mesa; “tratar de ver si funcionan con un nuevo programa, a ver si las tablets lo soportan”.

Los dispositivos son marca Huawei modelo Agassi-103, y salieron a la venta en 2016 (hace seis años), por lo que es difícil pensar que un nuevo programa, como señala el alcalde, con tecnología de 2022 ayude a que funcione como debería.

Durante su gestión al frente de Seguridad Pública Municipal, el exsecretario Cándido Tarango Velázquez, afirmó que estos dispositivos nunca lograron utilizarse ya que el C2 no cuenta con la tecnología de banda ancha que se requiere para que estas operen. Ayer, Carlos Javier Lamarque Cano, afirmó que se busca aprovechar el uso de las tablets, asegurando que esta vez se trabaja en hacerlas funcionar con un nuevo programa, con el fin de que se pueda “rescatar la mayor cantidad posible de ellas, esperamos que las 100”. Sin embargo, el alcalde no dijo tener aún una solución concreta para que estos dispositivos sean utilizados por los elementos, pues admitió no estar seguro de la condición en la que estos se encuentran.

Ha sido una preocupación desde que llegamos, vamos a ver si las tablets aguantan este programa, no sé si todas estén en condiciones pero vamos a tratar de habilitarlas, estamos en esto, no están en el olvido", expresó.

Alberto Quiñones, experto en tecnología, explicó a TRIBUNA que por tratarse de un modelo viejo las tablets podría tener problemas en funcionar de acuerdo a las aplicaciones con las que supuestamente operarían. “El modelo es muy viejo, salió a la venta hace seis y es difícil que pueda aguantar las aplicaciones que se mencionan”, mencionó.

Sigue la incertidumbre

Pero no solamente el alcalde dijo tener dudas sobre el tema de las tablets, pues apenas el pasado 28 de enero del 2022, el regidor y secretario general de la Comisión de Seguridad Pública, Alejandro Monge, dijo que esta enviaría un oficio al actual comisario de Seguridad Pública, Claudio Cruz, para que se esclarezca información. “Se va a mandar un oficio a Seguridad Pública Municipal para preguntar a partir de cuándo y quién se va a hacer responsable de las tablets, saber si la responsabilidad es por parte del gobierno federal, ya que la adquisición fue por parte de ellos, o si el municipio tiene que poner la infraestructura tecnológica que se ocupa para que sean funcionales", declaró el edil.

Por su parte, Claudio Cruz, comisario de Seguridad, confirmó que ya se busca el modo de activar las tablets, para que “se usen lo más pronto posible”.

Comedor se queda en suspenso

Cabe señalar que, el alcalde dijo que “difícilmente” va a poder seguir el proyecto del comedor que se buscaba hacer para los elementos policiacos, por lo que las autoridades analizarán qué uso se le dará a ese espacio. “La verdad ahí sí vamos a ver qué hacemos con ese comedor, difícilmente podrá operar en este momento, porque ya que es un tema de presupuesto. Vamos a ver las instalaciones, probablemente las adaptemos para que sean usadas como aulas de capacitación”, dijo.

