Feminicidios: Un crimen de poder alimentado por la impunidad en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sonora sigue sumido en una crisis de violencia machista. Casos como el de Lizbeth Muñoz, ocurridos a principio de año en Bácum, son la prueba de que niñas y mujeres viven constantemente un infierno por la extrema brutalidad de los crímenes en su contra.

El año pasado fue uno de los más violentos para las mujeres en el estado al registrar 42 feminicidios, un incremento del 35 por ciento a comparación del 2020. No solo eso, 2021 es el año con más feminicidios registrados desde 2017, todo lo anterior de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Hablar de los crímenes hacia la mujer tiene muchas aristas, y uno que sin duda debe ser abordado es el sociológico, es decir qué factores sociales y sistemáticos son los detonantes de esta violencia extrema, qué explica está inequidad de género y la misoginia.

En entrevista con TRIBUNA la doctora en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante del Colegio de Sonora, Mercedes Zuñiga Elizalde, explica que es necesario que la sociedad se cuestione, no sólo el por qué asesinaron a una mujer u otra como casos aislado, sino que hay que ver y analizar lo que hay detrás como sociedad y las estructuras en ella.

Es fundamental partir de que el feminicidio es un crimen de poder, no hay detrás una satisfacción o un deseo o incluso el odio a las mujeres, eso no quiere decir que no existan esos casos, pero en general lo que hay detrás es un crimen de poder. Y en este lo que hacen es apropiarse del cuerpo de las mujeres", comenta Zuñiga Elizalde.