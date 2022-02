AMLO propone plan de desarrollo para pueblo seri en Sonora; detendrá caza de cimarrón

Comparta este artículo

Punta Chueca, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el Plan Integral de Desarrollo para el Pueblo Seri en donde se planteó impulsar un proyecto turístico en la región que proteja la flora y la fauna, se detenga la caza del borrego cimarrón, así como la construcción de cabañas, y un "safari fotográfico".

Además, el Mandatario federal planteó la posibilidad de construir plantas desalinizadoras de agua de mar si no se encuentran pozos de agua en la zona. Sin embargo, algunos pobladores de la comunidad indígena aseguraron que no han sido consultados en este plan.

En reunión con autoridades del pueblo seri, el titular del ejecutivo federal llamó a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y a Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que elaboren conjuntamente el Plan de Justicia para atender las necesidades de esta comunidad indígena.

"Me gustaría que tomáramos el acuerdo del Plan Integral para la Comunidad Seri, y lo coordine desde luego, el gobernador Alfonso Durazo y Adelfo Regino si les parece, que ellos sean los que articulen todas las todas las acciones el trabajo de todas las secretarías y de todas las dependencias del gobierno federal, de los gobiernos municipales y del estado", expresó.

El presidente López Obrador llamó a evitar la caza del borrego cimarrón, pues señaló que los animales merecen un buen trato y cazarlos con fines recreativos es "un atraso".

Propuso que el millón de dólares que se obtiene por los permisos para la caza de este animal, el gobierno lo aportaría a la comunidad seri para evitar que se siga cazando a este animal.

Además, señaló que el gobierno federal podría invertir en la construcción de cabañas y que los turistas puedan disfrutar de la belleza de lo animales de esta zona, en una especie de "safaris fotográficos”.

"Me estaba diciendo Alfonso (Durazo), no sé si sea cierto, por la cantidad, no no no, Alfonso es mi hermano, le creo siempre, que tengo toda la confianza, es que me decía que obtenían como un millón de dólares por lo de la casa más o menos, no nosotros lo portamos eso, más y reconvertimos la actividad", dijo.

Nosotros, a ustedes, que obtienen de la casa del cimarrón, se los daríamos y que no se cazara, y que sea nada más como un atractivo para que la gente llegue a la llegue a la isla y vea los animales. Piénsenlo porque nosotros podemos llegar a un acuerdo, y lo que lleguemos a la acuerdo por no permitir la caza. Nosotros daríamos para que no se cazara, porque además de qué los animales merecen buen trato es un atraso, es un atraso".

"Entonces ¿por qué no lo analizan cuánto les deja lo de los permisos para la casa de los animales y ese dinero lo usan ustedes en beneficio de la comunidad, para lo que ustedes consideren? Incluso aparte de eso, nosotros vamos a invertir para cabañas y que puedan venir turistas a gozar de la belleza sin destruir, es decir cuidando, en fotografía de animales por ejemplo eso. Safaris fotográficos, si les parece", detalló.

El presidente López Obrador propuso regresar a la región seri el próximo 14 de mayo y señaló que si se aprueba por mayoría, se pueda firmar ese día el Plan Integral para la Comunidad Seri.

