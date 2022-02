Cajeme: Falta de apoyo municipal ahoga a los rescatistas de animales callejeros

Ciudad Obregón, Sonora.- La labor de proteger, cuidar y controlar la población de animales, ofreciéndoles un trato digno no solo se trata de actos de bondad, sino que es un tema de sanidad y seguridad pública, pero en el municipio de Cajeme esta labor ha recaído en asociaciones de rescatistas animalistas, quienes ante la precaria importancia que destinan las autoridades municipales, cada vez es más difícil su trabajo.

Lucía Cerecer, presidenta de la asociación civil de rescate animal 'Naricitas Frías', señaló que ante los muchos animales qué atender y los pocos recursos para hacerlo, cada vez más han ido perdiendo la intención de seguir con el trabajo que realizan de manera altruista.

Tengo tiempo buscando esterilizaciones en el Centro de Control Animal, desde diciembre me dijeron que no tenían material y pues el problema es que al no esterilizar a los perritos la población en el municipio crece y no hay gente que quiera hacerse cargo de ellos", señaló.