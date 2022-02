Navojoa: Previo al 14 de febrero, sonorenses recurren a los 'amarres' para encontrar el amor

Navojoa, Sonora.- Durante los últimos 10 años, la venta de productos para realizar rituales esotéricos se han convertido en una tradición en el Mercado Municipal durante cada 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, donde habitantes de Navojoa recurren a los ‘amarres’ para encontrar el amor o conservar la llama de la pasión con su pareja.

Como cada 14 de febrero, la venta de productos esotéricos para realizar rituales de amor o fecundidad se incrementan hasta en un 80 por ciento, principalmente los productos que contienen feromonas.

Señaló que entre los productos más vendidos se encuentran, ‘ven a mí’, ‘miel de amor’ ‘cordero manso’ y ‘doblegado a mis pies’.

Sin embargo, hay quienes con tal de mantener o atraer un amor recurren hasta en lo impensable.

María, es una ama de casa, quien para revivir el amor de su pareja, luego de seis años de matrimonio, recurrió con una guía espiritual, como llamó a la persona que le ayudó a realizar el amarre.

Yo sentía que mi esposo ya no era el mismo, e incluso supe que me engañaba; por lo que para no perder su amor, realicé un ritual, donde coloqué una foto juntos dentro de un frasco de cristal, junto con miel y azúcar, durante algunos días; la verdad si me funcionó”, confesó.