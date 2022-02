Violencia emocional, física y sexual, agresiones que padecen las mujeres en Sonora: Inegi

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El pasado lunes 14 de febrero se celebró como cada año el Día del Amor y la Amistad, una fecha en la que las flores, las tarjetas, los chocolates y demás muestras de afecto y cariño no pueden faltar. Sin embargo, en Sonora muchas mujeres han vivido situaciones de violencia a lo largo de su relación de pareja.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres sufren de violencia emocional, física, sexual y económica o patrimonial, situaciones que son toleradas en gran medida por el amor romántico.

En la última edición de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2016) se puede observar que 4 millones 795 mil 414 mujeres sonorenses experimentaron alguna situación de violencia en el ámbito familiar.

De esta cifra, 3 millones 034 mil 104 expusieron este tipo de vivencias a algún familiar, amigo o amiga, psicólogo, trabajador social, abogado, sacerdote u otra persona. No obstante, un millón 761 mil 099 mujeres decidieron no contarle a nadie las experiencias de violencia que padecieron.

Durante el mes de enero a nivel estatal se registraron en la línea de emergencia mil 052 reportes por casos de violencia de pareja y 280 por violencia a la mujer. La línea 9-1-1 registró en 2021 un total de 14 mil 475 llamadas por violencia de la pareja en Sonora;

los municipios que concentran los reportes por violencia a la mujer, de pareja y familiar son Hermosillo (35.5 por ciento), Cajeme (15.22 por ciento), San Luis Río Colorado (13.15 por ciento) y Nogales (12.77 por ciento).

Krimilda Bernal Hoyos, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad dijo que estas conductas pueden desencadenar otras situaciones más graves por lo que es muy importante que las personas que padecen dichas dinámicas en las relaciones de pareja, denuncien.

Es posible que sí se desencadenen otro tipo de violencias más graves como el feminicidio u homicidio, por lo general son feminicidios los que se desencadenan de distintas dinámicas de relaciones de pareja o de violencia familiar", señaló.

Advirtió que hay casos en los que las mujeres tienden a normalizar este tipo de conductas violentas por lo que no las consideran importantes. Asimismo, reconoció que cada vez una mayor cantidad de mujeres denuncia estas agresiones, sin embargo, hay casos en los que la víctima no sabe a dónde acudir o bien, no quiere que otras personas se enteren lo que está viviendo.

Por su parte, Luisa Ortiz Pérez, directora ejecutiva de la línea de ayuda Vita-Activa señaló que en la última encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo, cerca del 80 por ciento de las chicas y chicos encuestados manifestaron haber vivido violencia en sus relaciones afectivas.

Si esto está sucediendo, entonces hay que preguntarnos qué espacios estamos intentando llenar en nuestra vida con el prospecto del enamoramiento o de la relación. Los chicos y las chicas están viviendo casi toda su vida amorosa y afectiva en línea y todo el tiempo se tienen que estar preguntando si están cómodos o cómodas con lo que pasa y ahí viene el consentimiento", dijo.

La especialista se refirió también a los casos de violencia digital que experimentan actualmente los jóvenes y del aumento en casos de acoso u hostigamiento.

Ortiz Pérez subrayó que en el entorno de la pandemia se presentó un incremento desproporcionado de las diferentes situaciones de violencia en el hogar, o por parte de la pareja sentimental y en la mayoría de los casos quien agrede es el hombre.

"Así como la violencia sexual en pareja también ocurre, dentro del contexto de violencia familiar, la violencia emocional es la que prevalece, sigue la económica, física y en último lugar es la violencia sexual. En este caso las mujeres tienen tan normalizada la violencia que consideran que no es algo importante, así que son distintos factores como el no saber a dónde ir a denunciar o el hecho de que no quieren que más personas sepan lo que está viviendo", mencionó Krimilda Bernal Hoyos, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad.

"Sabemos que celar a una persona o a tu pareja sentimental es una práctica que socialmente no es tan aceptada y que psicológicamente es muy problemática, que pasa cuando a tu compañera o tu compañero sentimental le mandas 15, 30 o 50 mensajes, estás ejerciendo una forma de violencia utilizando un instrumento digital, esa es la violencia en línea, el acoso, el celo, la violencia", expuso Luisa Ortiz Pérez, directora ejecutiva Vita-Activa.