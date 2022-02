Pobreza aumentó en Hermosillo en los últimos años, revelan datos del Coneval

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En los últimos años, el número de habitantes viviendo en situación de pobreza y con carencias sociales se incrementó en Hermosillo, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Durante el periodo de 2015 al 2020, la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos y sin acceso a los servicios de salud y seguridad social registró un crecimiento, lo que significa que en la ciudad hay más personas en condiciones de vulnerabilidad.

En el informe de Medición de Pobreza Municipal 2020 del Coneval, se observa que la cifra de hermosillenses en situación de pobreza en general, pasó de 19.5 por ciento en 2015 a 22.4 por ciento en 2020.

De esta cifra, 19.4 por ciento se encuentra en pobreza moderada y tres por ciento en condiciones de extrema pobreza, lo que quiere decir de uno de cada cinco hermosillenses subsiste en condiciones de penuria.

Asimismo la población vulnerable por ingresos, es decir todas aquellas personas que su ingreso no es suficiente para satisfacer sus necesidades principales, aumentó de 6.2 a 8.9 por ciento en dicho periodo en la capital de Sonora.

La cifra de ciudadanos con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, que se traduce en la falta de recursos para adquirir bienes y servicios y satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias, también registró un incremento de 2015 a 2020, al pasar de 25.6 al 31.3 por ciento. Lo anterior significa que tres de cada 10 hermosillenses no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

Para Ernesto Urbina Miranda, director general de la agrupación Hermosillo ¿Cómo vamos?, este escenario marca retos importantes para el desarrollo social, ya que además de la pobreza, una parte de los hermosillenses enfrenta la falta de seguridad social y servicios de salud.

El crecimiento de la población vulnerable por ingresos, es decir que los ingresos no son suficientes para adquirir los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades principales y también vemos un crecimiento en el porcentaje de la población con algunas carencias sociales, particularmente aquella con acceso a la salud, en 2015 el 11.7 por ciento carecía de acceso a los servicios de salud y en 2020 este registro ya era del 21 por ciento", indicó.

El especialista en políticas públicas detalló que a pesar de que la ciudad capital registró algunas mejoras como la disminución de 21.6 al 17.1 por ciento de ciudadanos con carencia a la alimentación nutritiva y de calidad, en términos generales el balance es negativo.