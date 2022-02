Ante ola de violencia en el municipio, Caborca suspende clases este jueves y viernes

Caborca, Sonora.- Por la ola de violencia registrada en Caborca durante la noche del miércoles, Protección Civil del municipio recomendó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos para este jueves 17 y viernes 18 de febrero.

En el oficio girado a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Sachael Rodolfo Márquez Badilla, coordinador de la dependencia, expuso que estas son medidas preventivas.

Cabe mencionar que esta mañana en entrevista para Proyecto Puente, el alcalde de Caborca, Abraham Mier, indicó que ya tienen el apoyo de agentes estatales y federales tras reconocer un día antes en una publicación en redes sociales que los recientes hechos rebasaron el nivel de respuesta de los cuerpos policiacos.

También confirmó que los videos e imágenes que circularon en redes sociales son reales, en los cuales se ve a los presuntos delincuentes que salían armados de una gasolinera y otros convoys que cruzaban por las calles de la ciudad.

Es un grupo armado que no sabemos por dónde entró, o a qué vino o qué quería, fue a varios domicilios a privar la libertad a los jóvenes", detalló el mandatario municipal, quien recordó a los caborquenses no salir de sus casas a partir 10 pm a 4 am para resguardar su integridad.