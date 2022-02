Polémica en Sonora: Madre denuncia que a su hijo le niegan acceso a escuela por "travieso"

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Afuera de su escuela, el alumno de primer año, Juan Ángel C., sostiene una cartulina que dice: "Quiero estudiar, la maestra y la directora no me dejan entrar porque soy travieso, solo quiero aprender".

Su madre, Scarlett Paola Ríos, acudió ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos porque al menor se le impide entrar a la escuela llamada 'María Candelaria Vanegas Trevor' No. 2 de Hermosillo.

La mamá del joven estudiante dirigió un oficio a María de los Ángeles Zárate, la directora del plantel educativo, para que se le dieran respuestas sobre la situación, pero la mujer se negó.

Hice la solicitud a la directora de manera formal y personal el jueves pasado de un escrito -sobre- el porqué a mi hijo le negaban el acceso al plantel y se negó a dármelo, hice un documento el cual le presenté solicitándole lo mismo e igual se negó a dármelo".

Acusan problemas de conducta

El argumento de la maestra Margarita es que "presenta problemas conductuales y por tal motivo determinó la suspensión de mi menor hijo, prohibiéndole el acceso al plantel y por consecuente su derecho a la educación, violando el articulo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Lo anterior lo reveló la señora Ríos en el documento que hizo público y que lleva copia para el conocimiento del secretario de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, Aarón Grajeda Bustamante.

Es por lo anterior y con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de México, es que solicito un informe pormenorizado por escrito del motivo por el cual mi hijo que cursa el primer año, no tendrá derecho para asistir a clases presenciales que se imparten en la escuela a su digno cargo", externó en el documento", se lee.

