Alfonso Durazo considera que es imprescindible regresar a clases presenciales al 100%

Hermosillo, Sonora.- Por el bienestar emocional y formativo de las y los estudiantes de Sonora, es imprescindible que se dé un regreso a clases presenciales al cien por ciento, para lo cual se requiere la colaboración del magisterio, resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al participar en el Quinto Pleno Seccional Extraordinario de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el gobernador Durazo Montaño mencionó que para garantizar un retorno seguro a las aulas se han rehabilitado planteles escolares de la entidad, y se seguirá el programa de mejoramiento de la infraestructura escolar en donde sea necesario.

Quiero pedirles de manera muy particular, dejarles nuestro interés, la convocatoria, la petición a que nos apoyen de manera adicional. Lo vienen ya haciendo, por supuesto, pero es imprescindible regresar a clases presenciales al 100 por ciento. Nuestros niños, nuestros jóvenes ya no aguantan. Es un reto emocional el no regreso a clases. Después de dos años de cuarentena nadie aguanta emocionalmente”, indicó.