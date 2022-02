Justicia Social: Una deuda pendiente en el Sur de Sonora; hay discriminación, desempleo y hambruna

Navojoa, Sonora.- Discriminación, desempleo y hambruna, es la realidad de las familias al interior de la etnia mayo en el Sur de Sonora, quienes exigen que el Plan de Justicia Yoreme Mayo sea toda una realidad y no sólo promesas en papel.

Como cada 20 de febrero, desde hace 15 años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el Día Mundial de la Justicia Social, festejo que busca erradicar la pobreza, así como promover el empleo y el acceso al bienestar social para los más necesitados, sin embargo, la realidad en la Región del Mayo es otra.

Según cifras de la Secretaría del Bienestar Social en la Región del Mayo, actualmente se apoyan a más de 38 mil adultos mayores, en las comunidades más vulnerables de Navojoa, Etchojoa, Álamos, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto, Quiriego, Rosario Tesopaco y Huatabampo.

Mientras que se apoyan a más de cinco mil 600 personas con algún tipo de discapacidad, así como a 26 mil estudiantes de educación básica y a 290 jóvenes inscritos en el Programa de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’.

Sin embargo, autoridades de la etnia mayo consideran que para una verdadera justicia social, se necesita regresar los derechos de agua y suelo a los pueblos indígenas.

Justicia es recuperar lo que se perdió o lo que no se nos ha dado, ese es nuestro mayor anhelo, pero no es un sueño, sino una realidad, ya que lo estamos trabajando a través del Plan de Justicia Mayo, que esperemos que pronto sea una realidad y no sólo promesas", puntualizó Pérez Gil.