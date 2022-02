Servicio de alumbrado público eficiente, una deuda pendiente en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una vialidad con un incorrecto alumbrado público, carece de atractivo. Pero cuando el problema es la falta de iluminación, la situación escala a un problema de seguridad, uno que actualmente viven las familias de distintas colonias de Ciudad Obregón.

Y es que pese a los constantes reportes ciudadanos por fallas en el servicio de alumbrado, el tema no ha podido ser solucionado por las autoridades municipales, ya sea por falta de recursos o por voluntad, mientras que los ciudadanos tienen que sortear pasar por una calle a oscuras con el temor de ser asaltados o tener un accidente.

No cumplen con mantenimiento

Cabe recordar que, desde mayo de 2013, el ayuntamiento de Cajeme, firmó un contrato de arrendamiento para 25 mil luminarias, con la empresa Óptima Energía, y mensualmente se le pagan un aproximado de 3 millones de pesos, según las propias declaraciones del alcalde.

Con esta cantidad de dinero la ciudadanía esperaría recibir un mejor servicio, pero el problema recae en que, según lo estipulado en el convenio, es el Ayuntamiento quien está encargado del mantenimiento, y la falta de este ha derivado en el pésimo servicio.

En el contrato de arrendamiento para el 'Proyecto de modernización del alumbrado público para el municipio de Cajeme', en el punto II sección 9, ubicado en la página 9 del documento se estipula que el municipio deberá de tener una partida en el Presupuesto de Egresos, destinada al mantenimiento del alumbrado, misma que se generará con el remanente que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entrega derivado del cobro el DAP.

Problemática ciudadana

Humberto Campos Hernández, presidente de la Unión de Usuarios de Cajeme, explicó que desde que se cambiaron las lámparas a led, en un inicio se hizo una demostración con unas lámparas de máxima capacidad, pero al momento de instalarlas colocaron otras con menor intensidad, además que solo se colocaron en los postes ya existentes, con el cableado que ya tenían, lo cual ha derivado en que actualmente presenten fallas por falta de mantenimiento.

Hay muchas lámparas que están apagadas, mayormente por problemas de cableado, y de infraestructura; sabemos que en algunos casos es por vandalismo, pero el problema está ahí, y es grave, como asociación recibimos de 2 a 3 reportes diarios por fallas en luminarias", detalló.

Asimismo, informó que los reportes, pese a ser en zonas de toda la ciudad, colonias como Valle Dorado, México, Aves del Castillo, Cortinas, Los Pioneros o Miravalle son donde más se presentan.

Como ciudadanía creemos injusto que nos cobren el Derecho de Alumbrado Público (DAP), del 2 por ciento, y ahora ha subido hasta el 8 por ciento, son cantidades fijas, y en muchos casos no existe servicio, la falta de alumbrado ha desembocado en robos, en su mayoría de autopartes aprovechando la oscuridad", señaló el dirigente.

Silvia Marina, residente de la colonia Miravalle, denunció que, en la colonia, existen lugares donde no solo no prenden las lámparas, sino que incluso hasta se las han robado: "Por nuestra propia tranquilidad, los vecinos dejamos la luz de los porches o cocheras encendidas, para que no se vea oscura la calle, aunque al final de cuentas es un gasto extra para nosotros".

Por su parte, Graciela Martínez, vecina de la colonia Valle Dorado, compartió que existen calles enteras sin el servicio lo cual reduce la movilidad de los propios vecinos por el temor de ser asaltados. "Por ejemplo la calle Yoreme, entre Valle Dorado o Valle del Trigo, ninguna lámpara sirve, y en la esquina está el centro comunitario, pero al no haber luz, preferimos no ir".

Respuesta de Ayuntamiento

Ante la actual situación expuesta por la ciudadanía, TRIBUNA buscó la postura del secretario de Desarrollo Urbano, Leonel Acosta Enríquez, quien en varias ocasiones canceló la reunión.