Cajeme: Canaco niega casos de cobro de piso a comerciantes, pero sí reconoce extorsiones

Cajeme, Sonora.- A través de rueda de prensa, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón, explicó que no se tienen reportes por cobro de piso por parte de sus afiliados, pero que se tiene conocimiento de muchos a los que se les ha intentado extorsionar.

Lo anterior fue dado a conocer por Gustavo Cárdenas, vicepresidente del organismo empresarial, quien agregó esta información:

Añadió que en los supuestos casos de cobro de piso que han sido denunciados, se debería investigar si no se trata de un intento de extorsión, pero ante la ausencia de casos reportados a Canaco, los afiliados se encuentran tranquilos en el tema.

No existe preocupación entre los comercios afiliados, porque como no hemos tenido ninguno, no se ha discutido el asunto, pero lo que sí se tiene presente son los intentos de fraudes telefónicos”, finalizó Cárdenas.