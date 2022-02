Alfonso Durazo se reúne con ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2021

Hermosillo, Sonora.- Con la firme convicción de que para lograr un Sonora de oportunidades se requiere de la colaboración de las y los jóvenes, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se reunió con las y los ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2021.

Acompañado de Rebeca Valenzuela Álvarez, directora general del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ); y de Rodolfo Castro Valdez, jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, el mandatario estatal escuchó los diez proyectos ganadores de los cuales, dijo, a algunos les dará respuesta inmediata y a otros más, que son programas permanentes, les dará seguimiento para que continúen en beneficio de las y los sonorenses.

Siempre he estado abierto a las ideas nuevas. A mí no me acompleja el talento a mi alrededor. A mí el talento a mi alrededor, como el de Rebeca, como el de ustedes, me enriquece, me hace ampliar mi visión. Y por eso he buscado integrar un equipo con las y los mejores sonorenses para cumplir la responsabilidad de encabezar el mejor gobierno en la historia de la entidad", expresó.