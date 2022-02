Ciudad Obregón: Obispo pide acercarse a la iglesia ante la ola de violencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la ola de violencia que se mantiene presente en el municipio, el obispo Rutilo Felipe Pozos Lorenzini, recordó que es un problema que se vive en todo el país, por lo cual llamó a la ciudadanía a mantener la unidad y acercarse a Dios, para que como comunidad “alcancemos una paz interior” misma que se reflejará, mediante un trabajo conjunto en favor del municipio.

¿A qué invitamos como iglesia, y a qué nos comprometemos?, la paz no se construye por acuerdos, sino partiendo del corazón, la paz se construye artesanalmente, yo no puedo pedir paz afuera, si primero no tengo paz en mi corazón y para esto Jesús es nuestra paz, eso es lo que ofrecemos como iglesia, el encuentro con Jesús", declaró.