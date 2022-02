Calles de Hermosillo no ofrecen condiciones seguras para los peatones ni personas con discapacidad

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En Hermosillo, casi la mitad de la infraestructura peatonal no se encuentra en condiciones óptimas ni ofrece una movilidad segura para las personas, una situación que se puede observar en las diferentes calles y avenidas de la ciudad.

Son diversas las situaciones que limitan la movilidad de los peatones, desde banquetas en mal estado y falta de las mismas, falta de pasos peatonales, rampas para personas con alguna discapacidad, incluso la falta de cultura de automovilistas al estacionarse sobre las aceras.

Del total de las manzanas de la ciudad capital, el 36 por ciento están sin pavimento, 40 por ciento sin guarnición, 43 por ciento no cuenta con banquetas y el 96 por ciento se encuentra sin paso peatonal, según los resultados de las Características del Entorno Urbano 2020, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El estudio del Inegi también muestra que el 72 por ciento de las manzanas no tiene rampa para silla de ruedas, una situación que afecta la calidad de vida y pone en riesgo a personas con alguna discapacidad.

El arquitecto Hugo Moreno Freyding, consideró que a pesar de que se ha ido avanzando poco a poco, actualmente Hermosillo enfrenta un rezago importante en este tema y eso se puede reflejar en que casi la mitad de la ciudad no cuenta con estas infraestructuras, no están en buen estado, o bien, no son accesible para personas con discapacidad.

Las condiciones que ofrece la ciudad son algo complicadas, es muy común que las personas se estén quejando de los baches y las calles en mal estado, sin embargo las banquetas son muy escasas y en muchas ocasiones están en muy malas condiciones. Tenemos un rezago importante para atender a las personas que caminan o que tienen alguna discapacidad".

El especialista en movilidad urbana consideró que el presupuesto que se destina a obras para peatones y ciclistas está muy por debajo de los recursos canalizados a infraestructura para automóviles.

"Las personas que nos movemos en otros modos de transporte somos la mayoría, sin embargo, la prioridad ha sido el automóvil por encima de las personas", dijo.

El también activista y experto en seguridad vial destacó que a pesar de que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en 2016, privilegia a los peatones y discapacitados en el uso del espacio público, como las calles, en los hechos no se está llevando a cabo.