Urgen padres de familia regreso a clases presenciales en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Al igual que el miércoles pasado, las manifestaciones de padres de familia para que sus hijos regresen a las aulas continuaron el día de ayer en Ciudad Obregón, esto ante la precaria situación en tema de infraestructura y servicios en diversos planteles escolares.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Los padres denuncian que no se han tenido clases presenciales y en algunos casos las clases virtuales no son constantes por lo que sus hijos no están aprendiendo y en algunos casos optan por desertar.

Rebeca García, madre de familia en la escuela primaria Luis Encinas, declaró que en el plantel no se están impartiendo clases en ninguna modalidad, puesto que la escuela cuenta con un servicio de Internet deficiente además que no cuentan con agua, por lo cual se imposibilitan las clases presenciales.

Ya es demasiado, la tecnología está al alcance de todos, los directivos nos dicen que, sí se están llevado a cabo, pero constantemente cancelan la sesión, argumentando que falló el Internet, los padres de familia hemos propuesto cooperar para que se puedan impartir los estudios, saben que el Internet que tienen en las instalaciones no sirve y aun así los obligan a los docentes estar ahí, está bien que cuiden la escuela, pero los niños necesitan estudiar", declaró.

Por su parte, María José Ochoa, madre de dos menores en el plantel educativo, agregó que desde diciembre se les informó que se tenían problemas con la energía eléctrica y agua potable, y pese a que se han realizado trabajos de rehabilitación por parte de la Secretaría de Educación, no se tiene una fecha de regreso a clases.

Nos mandan las actividades de manera semanal, así es como hemos venido trabajando, las clases presenciales no se realizan desde diciembre, y de manera virtual, pues los maestros presentan clases online muy deficientes, por los mismos problemas de conexión, hoy mi hija tenía clase, pero la maestra de cuarto no pudo conectarse para apoyar a los padres de familia que estamos como maestros desde casa", detalló.

Asimismo, en la escuela Primaria Distribuidores Nissan 86, el día de ayer padres de familia sostuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), así como con Protección Civil (PC), para exponerles su preocupación por la falta de clases presenciales.

Gerardo Flores, padre de familia, expuso que se solicitó esta reunión debido a que no eran atendidos por los directivos del plantel, ya que desde que se incendió la dirección de la escuela, hace más de un año, no se han retomado las labores educativas.

Queremos que ya arreglen el aula, solo nos dicen que al ser una zona insegura no pueden tener a los menores en las instalaciones, pero no dan fecha de regreso, no han intentado ni reparar las instalaciones", declaró.

Postura de autoridades

Por su parte, Fausto Flores, subdelegado de la SEC en Cajeme, informó que, debido a los protocolos establecidos, no se puede informar el número de planteles que presentan este tipo de problemáticas, pero añadió que se están atendiendo las denuncias interpuestas por los padres de familia.

Existen escuelas con planteamientos similares, estamos en la disposición de atender y buscar las vías de solución, llamamos a los padres de familia a que confíen en que esta administración estará atenta a los problemas, buscando el diálogo para dar soluciones", expresó el funcionario.

Por su parte, Francisco Mendoza Calderón, titular de PC, informó que a través de los operativos de revisión de los planteles que se encuentran realizando, se han dado tres negativas a escuelas para su regreso a clases presenciales debido a daños estructurales.

Estas revisiones se están realizando en escuelas de todos los niveles educativos, tanto públicas como privadas, atendemos todos los planteles que nos soliciten, así como las denuncias que se reciben por medio del 911", finalizó.

Fuente: El Universal