El gobernador Alfonso Durazo entrega el Premio Sonorense de la Juventud

Hermosillo, Sonora.- Para que las juventudes sean impulsadas hasta consolidar una nueva clase de servidores públicos y mejores sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo entregó el premio Sonorense de la Juventud a 33 jóvenes en diferentes categorías donde, por su destacado desempeño, son ejemplo para toda la entidad.

Acompañado de Rebeca Valenzuela Álvarez, directora general del Instituto Sonorense de la Juventud, el mandatario reconoció el talento de cada uno de los galardonados, a quienes invitó a formar parte del proyecto de transformación del estado.

Necesitamos más jóvenes en el gobierno. No tienen que ser necesariamente empleados públicos para hacer carrera, cada uno en su ámbito. Pero sí me gustaría que quienes hoy han sido premiados consideren si está en su proyecto de vida la conveniencia de incorporarse al gobierno que me honro en presidir. Nos ayudaría muchísimo llevar su talento, su visión, su honestidad, su compromiso, a nuestro gobierno", manifestó.

Por su parte, Rebeca Valenzuela Álvarez hizo un llamado a todos los que participaron en esta convocatoria para no perder los ánimos en caso de no haber recibido un premio, pues los destaca y los honra es el hecho de creer en sí mismos y buscar la forma de incidir en un cambio para bien de la sociedad.

Hoy es su día, hoy es su día y tienen que verlo y disfrutarlo, sean o no sean el primero o el segundo lugar, eso no determina nada. Tenemos la vaga creencia de que si no somos el primero no somos nada y qué errados estamos, errados de verdad”, declaró.