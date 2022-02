Sonora ocupa el segundo lugar en el país en muertes a causa del cáncer

Navojoa, Sonora.- Como cada cuatro de febrero, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad que durante el último año le arrebató la vida a dos mil 777 sonorenses.

SU LUCHA

Karla Mariela García Torres, tiene más de tres meses luchando contra el cáncer de mama, una enfermedad que la tomó por sorpresa.

Yo trabajaba en el Instituto Municipal de la Mujer, precisamente difundiendo la prevención contra el cáncer de mama; Me regalaron una mastografía y me negaba a realizármela, pues me sentía muy bien, sin embargo, la realidad fue otra, pero afortunadamente lo he tomado de la mejor manera para salir adelante”, confesó.