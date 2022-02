Clima Sonora hoy 4 de febrero: ¡Abrígate! Conagua alerta por bajas temperaturas y heladas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Para que disfrutes al máximo de este viernes 4 de febrero de 2022, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil Sonora te comparten el pronóstico del clima y el tiempo que se prevé en la entidad.

En la página oficial de la Conagua se detalla que este día la región sur de Sonora, en particular los municipios de Cajeme, Guaymas, Navojoa y Empalme tendrán cielo despejado la mayor parte del día. No obstante no se esperan precipitaciones.

En la imagen, el pronóstico del clima de este viernes para Sonora

En el norte de la entidad, se prevé un ambiente matutino de muy frío a gélido con heladas al amanecer; por la tarde, un ambiente de fresco a templado estará en esta misma región de Sonora.

Dominará viento del norte y noreste 10 a 25 kilómetros por hora, además de rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. También se prevén tolvaneras en Sonora.

Finalmente, en el centro del estado se prevén temperaturas mínimas de entre los 3 a 8°C, con una humedad relativa del 35 por ciento.

Se espera para este viernes una máxima de 25°C, cielo despejado a medio nublado, sin probabilidad de lluvia. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Conagua y Protección Civil Sonora