No habrá reunión de seguridad en Cajeme; AMLO no viene, ni Lamarque va

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de anunciar que visitaría Cajeme la próxima semana para ver especialmente el tema de seguridad por sus altos índices de homicidio, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se retractó, asegurando que aunque sí visitará el municipio, el tema de seguridad será abordado en Hermosillo previamente, debido a “falta de vuelo”.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aunado a esto, ayer, el alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, aseguró que no está en su agenda viajar a dicho municipio para estar presente en la reunión, a pesar de ser el primer respondiente en el municipio y de que la distancia entre Cajeme y Hermosillo es de solo 254 km en autobús o vehículo, aproximadamente.

Fue durante su conferencia mañanera del 6 de enero cuando López Obrador habló sobre la importancia de visitar Cajeme y abordar el tema de la inseguridad, admitiendo que es en este municipio donde los homicidios han ido a la alza, por lo que implementaría un operativo similar al de Zacatecas. “Voy a ir a eso en especial, como fui a Zacatecas, y desde que echamos a andar medidas, a pesar de que tenemos problemas todavía, sobre todo en Fresnillo, ya hay una disminución”, dijo en su momento.

Posteriormente, el 20 de enero, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reconoció que aunque en Sonora “hay avances” en el tema del homicidio, este no es el caso de Cajeme, pues afirmó que solo entre agosto y diciembre del 2021 se contabilizaron 277 homicidios dolosos, casi 100 más que en el mismo periodo de 2020 cuando se cometieron 184.

Pese a lo anterior señalado, el pasado miércoles, López Obrador, dio a conocer que siempre no habrá reunión de seguridad en Cajeme, pues esta se llevará a cabo en la capital de Sonora. “Vamos a ir la semana próxima a Sonora. Vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y la conferencia de prensa el viernes (11 de febrero) en Hermosillo, queríamos hacerlo en Obregón pero no hay vuelo”, declaró. Dijo además que será hasta el domingo 13 de febrero cuando visite Cajeme, incluyendo en su agenda solamente reunirse con la etnia Yaqui e inaugurar la escuela de béisbol.

”Yo aquí lo espero”

Ante este nuevo panorama, el presidente municipal, Carlos Javier Lamarque Cano, negó que se vaya a encontrar con Andrés Manuel López Obrador en Hermosillo el próximo 11 de febrero, pues dijo que esperará su llegada a Cajeme. “Yo aquí lo espero”, contestó el munícipe a pregunta expresa. Para finalizar, justificó que el hecho de que la reunión de seguridad se realice en Hermosillo no resultará sustancial.

Son cuestiones de traslado por los vuelos, básicamente no hay otra razón, simplemente no se acomodaron los horarios pero esto no es sustancial porque el tema de la seguridad de cualquier forma estará en la agenda del presidente”, explicó.