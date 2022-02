Trabajo infantil en México, un problema latente en Sonora causado por la pobreza

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En economías como la mexicana, tradicionalmente se ha observado la fuerza de trabajo de niños y niñas jornaleras en cultivos que son considerados vanguardia alrededor del mundo, donde más de 3 millones se encuentran en los campos de México practicando alguna actividad sin la posibilidad de seguir estudiando, principalmente por la falta de recursos.

El 12 de junio de 2015 se publicó la Reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en donde se tipifica la actividad agrícola como peligrosa y se prohíbe en ella la utilización de menores de 18 años.

Testimonio sonorense

La situación del trabajo y explotación infantil agrícola no está exenta en el sur de Sonora, dónde los menores acompañados de sus padres laboran en desyerbes, cortes y empaque de hortalizas.

De acuerdo con los padres de familia, la mayoría de las veces no tienen donde dejar a sus hijos, por lo que no tienen más opción que llevarlos consigo a los campos donde laboran. Dos menores, ‘Jesús’ y ‘Juan’, llamados así para no revelar su verdadera identidad, comentaron que ellos viajan desde Basconcobe, comunidad ubicada en el sur de Sonora, para acompañar a sus padres en las labores del campo y de esta forma ayudar un poco en el sustento familiar.

Trabajo infantil en México

Para ellos el trabajo de campo no es pesado, pues argumentaron que se les paga bien en los desyerbes y cortes de chiles de diversas variedades que se cultivan en el sur de Sonora, sin embargo, esto no significa que sea del todo correcto.

Algunos motivos

De acuerdo con Manuel Antonio Cázares, presidente del Sistema Producto Tomate, los menores de edad que trabajan en el campo lo hacen bajo el permiso de los padres a través de un documento donde otorgan el permiso, pues muchos de ellos (los menores) ya cuentan con una responsabilidad como ser padre de familia, por lo que, para él, la educación sexual también juega un papel importante para que los menores no tengan la necesidad de buscar trabajo.

Hay formas legales de que un menor de edad trabaje en los campos, mediante un permiso expedido por los padres, la mayoría de estos casos se dan, porque el adolescente ya tiene una obligación como padre de familia”, mencionó.

A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que por cada punto que aumenta la pobreza, el trabajo infantil incrementa 0.7 por ciento.

En México, la pobreza creció 9.1 puntos, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al pasar de 41.5 a 50.6 por ciento. Eso significa que al menos 210 mil niñas y niños más comenzaron a trabajar. Al respecto, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señaló que se debe aceptar la realidad y hacer un análisis sistémico para no culpar a las familias.

Debemos comprender que la pobreza es una realidad y que no ha terminado de garantizarles una vida libre y plena”, expresó.

Trabajo infantil en México

La paga

En el mercado de trabajo agrícola, los infantes realizan actividades relacionadas con la limpia, la recolección y el acarreo de productos agrarios, las que son consideradas dentro de las peores formas de trabajo infantil. Ante esto, datos de la Redim, revelaron que por una jornada los menores de edad ganan de 120 a 250 pesos, esto dependiendo del tipo de producto, de los ciclos agrícolas y de si es niña o niño. Indicó que las empresas que ocupan trabajo infantil son trasnacionales, que exportan productos a Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa.

Temas de urgencia

La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, argumentó que en esta industria hay tres situaciones urgentes por atender.

La primera, es que al prohibirse el trabajo de menores de 15 años las empresas agrícolas les prohibieron el ingreso no solo a los campos, sino a los albergues, donde podrían esperar a sus padres mientras ellos trabajan. La segunda, es que hay muy pocas inspecciones. Y cuando una se lleva a cabo es sobre aviso, lo que deja tiempo para que “maquillen la zona”, donde también hay presencia de niñas, más de 84 mil trabajan en campos. En tercer lugar, todo este panorama ha llevado a criminalizar la presencia de niños en zonas agrícolas, adjudicando la responsabilidad a los padres.

Trabajo infantil en México

Pero mientras las empresas agrícolas o el Estado no les den alternativas de cuidado para sus hijos, como albergues o guarderías, se los seguirán llevando al campo.

¿Qué se está haciendo?

Una de las estrategias gubernamentales para erradicar el trabajo infantil en este sector, es otorgar a las empresas un distintivo que las acredite como organizaciones que no contratan a niños. Sin embargo, hay muchas maneras en las que la mano de obra de la infancia de este país sigue presente en la economía.

En México está prohibido que niñas, niños y adolescentes trabajen en labores peligrosas o insalubres que afecten negativamente su desarrollo, salud física y/o mental. No obstante, cada día la realidad supera con creces a la ley porque el trabajo infantil en el sector agrícola persiste y las actuales políticas públicas no han podido erradicar este problema. Lo que significa que las acciones y programas establecidos para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil tienen fallas que ignoran la situación especial del sector agrícola. Por ejemplo, aun cuando las inspecciones son indispensables para vigilar que esta actividad no tenga a niñas o niños laborando, no existe un plan de acción que contemple las condiciones de difícil acceso del sector, como lo son las tierras de cultivo localizadas en medio de la sierra, los senderos rurales o caminos de terracería que solo pueden transitarse a pie o en animal de carga e, incluso, los retenes por parte del crimen organizado.

Iniciativa en Sinaloa

Con la intención de erradicar el trabajo infantil y elevar el nivel de educación en estados como Sinaloa, los diputados reformaron la Ley de Tránsito y Transporte para prohibir el traslado al trabajo a los campos agrícolas a los menores de 18 años. En caso de que se detecte que un chofer violó dicha norma, la autoridad de tránsito tendrá que dar aviso a la Dirección de Trabajo y Previsión Social para determinar las sanciones pertinentes a quien corresponda, aunque esa ley solo se aplica en Sinaloa.

Consecuencias

Una de las controversias comerciales que causa esta situación entre México y Estados Unidos vía el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es que si existe trabajo infantil en México en los siguientes productos; ejotes, café, pepino, berenjena, melones, cebollas, amapola, caña de azúcar y tabaco, las exportaciones de dichos productos se verán bloqueadas, una amenaza vigente desde 2018.

Se espera un incremento

La subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales del Buró de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, Thea Lee, comentó que, por la pandemia, la tasa de trabajo infantil en México crecerá 5.5 por ciento, pasando de 3.1 millones en 2019, a 3.3 millones en 2022. Aseguró que la pandemia generó una falta de recursos económicos en las familias que orillaron a los menores a entrar a la vida laboral, detallando que la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil estima que en México hay más de tres millones de infantes de entre cinco y 17 años que realizan algún trabajo no permitido, como la agricultura y de seguir así, en este año las cifras podrían aumentar a dos millones.

A nivel mundial

De los 160 millones de niños que engrosan las cifras del trabajo infantil, una violación flagrante de sus derechos humanos, 112 millones están empleados en la producción agrícola, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la acuicultura. Muchas familias no tienen otra opción, por ello proponen ayudarlas para escapar al círculo y la trampa de la pobreza.

A respecto la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), determinó erradicar el trabajo infantil en 2025, sin embargo, solo faltan cuatro ciclos agrícolas, contando el actual, para que se cumpla el plazo, por lo que la Organización destacó que es fundamental emprender acciones eficaces y “un liderazgo fuerte y coherente de las partes interesadas del sector agroalimentario de todo el mundo para alcanzar” esa meta.

