'Mañanera' de AMLO: ¿Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, ya fue aprobada como cónsul?

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio detalles sobre la postulación de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul de Barcelona.

En la conferencia de prensa matutina de este martes 1 de marzo, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO fue cuestionado sobre si la exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich sigue siendo considerada como posible cónsul de Barcelona, pues su nombre no apareció en la lista enviada al Senado para su aprobación.

Al respecto, el presidente López Obrador informó que ya firmó los nombramientos que están sujetos a la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Bueno, ya firmé los nombramientos que están sujetos a la aprobación del Senado, ya hay un número de nuevos embajadores que se están proponiendo, ya se tiene el beneplácito de los gobiernos, pero todavía el Senado no atiende el asunto", respondió el mandatario en la 'mañanera' de este martes.

Asimismo, precisó el procedimiento que se realiza para aprobar a los cónsules y embajadores.

El procedimiento es lo convocan, los entrevistan, hay reuniones con ellos y luego ya pasan al pleno, para que se aprueben, o no, porque es el poder legislativo el que decide, entonces ya enviamos, el que recuerdo es el de España, ya se envió el de Nicaragua, todavía falta porque no nos han dado el beneplácito", precisó el presidente mexicano.

Por otra parte, respecto a si Claudia Pavlovich ya fue aprobada como cónsul de Barcelona, respondió que desconoce, pues hay consulados que no requieren aprobación del Senado, y no sabe si ese sería el caso de la exgobernadora.

Todavía no se ha presentado, hay consulados que no requieren la aprobación del Senado, entonces no sé si sea el caso, pero lo voy a hacer y ya el Senado va a decidir", expuso López Obrador.