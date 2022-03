Cajemenses no están satisfechos con los servicios públicos que reciben

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El pésimo estado en el que se encuentran las calles del municipio, la falta de alumbrado público en las colonias y el mal funcionamiento de los semáforos son solamente algunas de las problemáticas a las que se enfrentan los ciudadanos día con día, por lo cual estos han dejado de manifiesto su insatisfacción por los servicios públicos.

Los resultados de la ‘Encuesta de Percepción Ciudadana 2021’ llevada a cabo por la organización ‘Cajeme Cómo Vamos’ indican que los habitantes desaprueban o no están totalmente satisfechos con los servicios públicos, pues no estos no superan una calificación de 8.1; asimismo los habitantes no están satisfechos con la respuesta de las autoridades a los problemas una vez que estos son reportados.

Calles, las peor evaluadas

La radiografía de esta organización sobre la satisfacción de los ciudadanos va desde servicios como recolección de basura hasta alumbrado público, siendo el apartado de calles y pavimentación el peor evaluado con una calificación de 4.6, seguido por semaforización y señales viales con una calificación de 6.4, mientras que el servicio de recolección de basura fue evaluado con 8.1.

No hay avances en alumbrado ni transporte

Por otro lado, la insatisfacción de la ciudadanía por el tema del alumbrado público no mostró ningún avance comparado con los resultados de la ‘Encuesta de Percepción Ciudadana 2020’, pues mantiene una calificación de 7.3. Del mismo modo pasó con el transporte público, pues mantiene una calificación promedio de 6.0, igual que en 2020.

Si bien el servicio del agua sí mostró un ligero incremento en cuanto a la satisfacción de los ciudadanos, (8.1) si se compara con los resultados de la ‘Encuesta de Percepción Ciudadana 2020’ (7.8), los ciudadanos demostraron no estar totalmente satisfechos con el servicio, ni con el actuar de las autoridades correspondientes al momento de reportarse un problema, pues mientras que el 22.0 por ciento dijo no estar satisfecho, ni insatisfecho, un 14.0 por ciento de los encuestados admitió estar totalmente insatisfecho.

En 2021 el 65 por ciento de los encuestados dijo haber interpuesto algún reporte relacionado con el servicio del agua ante las autoridades correspondientes, el 25.0 por ciento dijo no haberlo hecho y el 10.0 por ciento dijo no saber a dónde acudir. En cuanto al apartado de áreas verdes y espacios públicos, los ciudadanos calificaron el servicio con 6.5.

